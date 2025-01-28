Некоторые игроки PS5 получили не запланированный ранее доступ к обновлению 8 для Baldur’s Gate 3

Baldur’s Gate 3: неожиданный доступ к патчу 8 для PS5

Baldur’s Gate 3 наконец-то получил столь ожидаемый патч 8 на PlayStation 5… хотя по плану этого не должно было произойти. Реклама

Сегодня в социальных сетях официальный аккаунт Larian Studios сообщил, что игроки на PS5 действительно получили доступ к патчу 8, хотя это, похоже, произошло случайно, поскольку патч еще не готов к полноценному релизу.

«Нет, стресс-тестирование патча 8 еще не началось», — говорится в сообщении. «Да, игроки на PS5 в настоящее время действительно имеют доступ к патчу 8. Пока мы работаем с нашими партнёрами, чтобы понять, что произошло, пожалуйста, обратите внимание, что любые новые сохранения, выполненные в патче 8, не будут совместимы с патчем 7.

Как проходит ваш понедельник?»

Патч 8 был впервые анонсирован в декабре и является окончательным крупным обновлением для Baldur’s Gate 3. Оно добавит кросс-платформенное развитие и игру, фоторежим и 12 новых подклассов, а также новые способности, анимации, визуальные эффекты, призывы, заклинания и даже голосовые линии. Это огромное обновление, которое обещает изменить игру спустя полтора года после её запуска, и, несмотря на то что его ожидаемый выпуск намечен на этот месяц, сегодняшнее появление на PS5 было преждевременным.

В конце прошлого месяца Larian открыла регистрацию на стресс-тестирование патча 8, которое было доступно игрокам на ПК через Steam и на консолях через Xbox и PlayStation. Тем не менее, стресс-тест ещё не был проведён, и, как написала Larian, релиз на PS5 не является этим тестом.

На данный момент рекомендуется игрокам на PS5 воздержаться от загрузки этого патча, поскольку он может содержать нежелательные ошибки или другие проблемы, и, как говорит Larian, сохранения не будут совместимы с патчем 7, если вдруг понадобится вернуться назад. Будьте осторожны.

Но положительная новость состоит в том, что, несмотря на ошибку, кажется, Larian постепенно приближается к полноценному выпуску патча 8. Мы будем следить за новостями о настоящем стресс-тестировании и релизе, который, вероятно, сделает игру, удостоенную оценки 10/10 при запуске, ещё лучше.

Источник: IGN