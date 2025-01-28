Стали доступны примечания к патчу второго сезона Call of Duty: Black Ops 6 перед обновлением 1.068.

Обновление Season 2 для Call of Duty: Black Ops 6 уже доступно для скачивания в преддверии сегодняшнего запуска, и патчноуты уже опубликованы.

Размер и время запуска:

Обновление 1.068.000 занимает на PlayStation 5 19,907 ГБ и может быть загружено заранее перед началом второго сезона, который состоится 28 января в 9:00 по тихоокеанскому времени / 12:00 по восточному времени / 17:00 по британскому времени. Реклама

Основные изменения в Season 2:

В новом сезоне игроков ждёт настройка оружия, улучшение логики появления, обновление по пробивной способности пуль, дополнительные детали трекинга задач, улучшения вызовов на камуфляж, изменений в оборудовании, перках, обновления поля боя и дикой карты. Также добавлены новые кросс-платформенные опции на консолях для рейтинговых игр, изменения в СР и убытках в рейтинговой игре, обновления HUD и исправления и улучшения багов в режиме «Зомби».

Борьба с читерами:

Обещаны улучшения в борьбе с читерством на фоне растущего недовольства и мошенничества в Black Ops 6 и Warzone, особенно в рейтинговых играх. Новшества включают улучшенные модели обнаружения таких действий, как аимботы, ужесточение доверия к аккаунтам и идентификации оборудования для выявления постоянных нарушителей, а также новые инструменты для борьбы с нечестным поведением, таким как игра с читерами или попытки массового обжалования невинных игроков.

Поддержка от Activision:

«Мы также сосредоточены на более точных инструментах, включая значительные обновления драйвера защиты на уровне ядра и систем на сервере, начиная с этого сезона и продолжая в Season 03», — отметили в Activision в блоге. «Эти меры, в сочетании с продолжающимися улучшениями и правовыми действиями против продавцов читов, направлены на обеспечение более безопасного и приятного опыта для всех.»

Содержимое Season 2:

В новом сезоне будет доступен боевой пропуск с множеством новых оружий и косметики. Более 110 предметов можно разблокировать, исключая более дорогой BlackCell, включая три новых базовых оружия, подствольное крепление арбалета, новые скины для операторов и чертежи оружия, и многое другое.

Новые карты и режимы:

В игре представлено три новые карты для многопользовательских сражений: Bounty (6 на 6), Dealership (6 на 6) и Lifeline (6 на 6, 2 на 2). В числе новых режимов в начале второго сезона представлены Overdrive и, во второй неделе, любимая фанатами игра Gun Game.

Новое оружие в Season 2:

Ожидается появление четырех новых видов оружия: PPSh-41 — ПП (Боевой попуск), Cypher 091 — штурмовая винтовка (Боевой попуск), Feng 82 — пулемет (Боевой попуск), и TR2 — марксманская винтовка (награда за событие).