Обзор Eternal Strands: охота на магических монстров

Обзор Eternal Strands

Обзорная информация

Платформа: PS5

PS5 Доступно на: PS5, Xbox Series X|S, ПК

PS5, Xbox Series X|S, ПК Дата выхода: 28 января 2025 года

Общие впечатления

Eternal Strands — это игра про путешествующих отверженных магов, известных как ткачи, живущих в эпоху, когда магия презирается. В начале кажется, что это ролевой проект с богатыми персонажами, который немного напоминает серии Dragon Age, учитывая, что творческий директор Yellow Brick Games — бывший сотрудник BioWare Майк Лейдлоу.

Однако вместо философских дилемм и построения отношений, игра фокусируется на экшене и предлагает современный подход с элементами из The Legend of Zelda и драматическими битвами, как в Shadow of the Colossus. Несмотря на то, что ей не хватает высоты своих вдохновителей, она уникальна в своем взаимодействии с магией. Реклама

Геймплей

Вы управляете Бринн, ткачихой, искусной в обращении с мечом и луком. Однако ее отличительная черта — использование элементальной магии, известной как нити.

Законы термодинамики здесь продуманы более детально, чем простая система «камень, ножницы, бумага». Например, если обледенить ноги дракона, он не сможет взлететь. Однако будьте осторожны, чтобы не находиться слишком близко — без защиты вы сами пострадаете от холода.

Нити добываются из поверженных монстров и древних арок, которые обитают в уединенной области, называемой Анклав. Вам предстоит не только сокрушать этих врагов, но также умело использовать слабости, чтобы извлекать нити.

Каждый раз, когда вы удерживаете босса и поражаете его слабое место, ощущается особое чувство триумфа, независимо от уровня его здоровья.

Особенности и механика

Наибольшее удовольствие доставляют кинетические способности. Захват ткача позволяет бросать объекты, создавая цепные взрывы. В дальнейшем открывается возможность создать туннель для мгновенного передвижения, что дает шанс захватывать даже летающих монстров.

Хотя структуру игры хочется увидеть как в Shadow of the Colossus, необходимо будет повторно сражаться с монстрами в стиле Monster Hunter, чтобы улучшать экипировку и продвигаться по сюжету. Повторы немного утомляют, так как каждый бой после знакомства с тактикой становится рутиной. Интерес добавляют более опасные враги, появляющиеся позже, для которых нужны специфические способности.

Повествовательные элементы

Eternal Strands делится между основным лагерем, где вы время от времени общаетесь с членами ткацкой банды, и различными локациями Анклава с возможность изучать большие здания и подземелья. Исследование всех уголков приносит новую информацию и рецепты для создания предметов.

Персонажи в игре хорошо прописаны, у каждого из них есть своя арка и проблемы. Темы варьируются от психического здоровья до искупления. Однако лично для меня более важную роль играли их способности, например, расширение инвентаря или создание новых предметов.

Недостатки

Но необходимо часто возвращаться в лагерь, что придает миссиям рваный темп. Иногда нужно прервать исследование, чтобы обсудить находки с командой, прежде чем продолжать.

При выполнении задач можно сразиться с боссом, но вы не сможете пополнить припасы в лагере, что усложняет задачу. Если герой погибает, большая часть добычи теряется. Позже возвращение на те же карты становится немного утомительным, несмотря на попытки смены дня и ночи для изменения погодных условий и локаций врагов.

Заключение

Несмотря на эти мелкие недостатки, сюжет не затянут, и механика игры не требует долгого повторения. Eternal Strands удается удерживать интерес благодаря творческому подходу к магии и масштабным сценам. Это захватывающее и легкое приключение, с которого можно начать 2025 год.

Доступность

В меню Eternal Strands представлены различные функции для доступности. Субтитры можно включать или отключать, включая возможность выбора размеров шрифта и добавления фона. Есть регулировка режима для людей с различными степенями дальтонизма.

Также предусмотрен ночной режим, увеличивающий громкость окружающих звуков и уменьшающий громкость взрывов. Сложность игры можно изменять в любое время, влияя только на здоровье игрока. В легком режиме тоники возвращаются после поражения.

Источник: TechRadar