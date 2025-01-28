Обзор Samsung ViewFinity S9 (S27C90): первые впечатления и анализ

На сайте Samsung этот монитор отмечается как S90PC ViewFinity 5K Smart Monitor, но при первом включении больше напоминает интеллектуальный телевизор. Он просит подключиться к Wi-Fi, и после прохождения нескольких этапов вы попадете в раздел TV Plus Samsung с большим выбором каналов. Для управления используется пульт, а не экранное меню.

Пульт дистанционного управления имеет кнопки для Netflix, Disney Plus и Prime Video. Мы посмотрели первые минуты «Топ Ган: Мэверик», и на 5K-экране заметили многие детали, которые упустили в кинотеатре. Samsung также предлагает здесь лучшие динамики, обеспечивая даже воспроизведение басов. Реклама

Играть можно через Samsung Gaming Hub, синхронизируя ваш аккаунт Amazon через Luna. Монитор поддерживает Xbox Game Pass и Nvidia GeForce Now, предоставляя отличную картинку даже при частоте обновления 60 Гц.

Несмотря на это, Samsung позиционирует ViewFinity S9 как монитор для работы. В интерфейсе Tizen OS можно без проводов подключиться к ПК, телефону Samsung (используя DeX) и войти в рабочее пространство Microsoft 365.

Однако скорость работы разочаровывает: подключение к ПК и телефону происходит с задержкой, из-за чего предпочтительным остается подключение через Thunderbolt кабель. И здесь он показывает свою истинную природу — 5K-монитор с разрешением 5120 x 2880 и плотностью 218ppi. Это идеально для фотографов и делает разрешение 1440p выглядящим скромно.

Для этого монитора была бы желательна технология mini-LED, но здесь используется IPS. Он предлагает 1.07 миллиарда цветов с поддержкой sRGB и DCI-P3, но не Adobe RGB, несмотря на валидацию Pantone.

В OSD доступны два слота для аппаратной калибровки через Samsung телефоны. Можно выбрать базовую 30-секундную калибровку или 10-минутную «профессиональную», которая сильно не отличается от изначальной, но может быть полезна в случае отклонений с течением времени.

По умолчанию «экологический» режим использует цветовой профиль дисплея, охватывающий 99% DCI-P3. Однако при яркости 200cd/m² монитор потребляет 42Вт, а при пиковых 629cd/m² аж 61Вт.

На вид монитор впечатляет. Его тонкие рамки и стильное оформление напоминают Studio Display от Apple. Наклон составляет 15° назад и 2° вперед, с возможностью регулировки высоты на 120 мм. Порты включают miniDisplayPort, USB-C с поддержкой Thunderbolt 4 и три USB-C порта для периферии. Основной из них обеспечивает мощность в 98Вт, но другие всего 4,5Вт.

В комплекте идет 4K-вебкамера. Она подключается магнитом и обеспечена крышкой для приватности, которая легко теряется. Подключение камеры просто, и когда она не нужна, ее можно убрать в ящик.

Вопрос остаётся в том, достойна ли она своей цены. При наличии технологии mini-LED цена в £999 была бы оправдана. Тем не менее, S9 станет удачным выбором для тех, кто готов вложиться в 5K монитор, который днем будет рабочим инструментом, а ночью центром развлечений.

Источник: TechRadar