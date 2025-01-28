Обзор TelephoneSystems.Cloud: первое впечатление от TechRadar

Телефонные системы TelephoneSystems.Cloud выделяются среди других VoIP-поставщиков благодаря автоматической системе формирования предложений, которая позволяет настроить все услуги для бизнеса без необходимости общения с представителями компании. Мы протестировали эту функцию, перейдя на основной сайт и нажав на кнопку «Получить предложение», после чего нас провели по серии вопросов о наших требованиях.

Для нашего тестирования мы запросили услуги для четырех пользователей, выбрали использование собственного интернет-провайдера, предпочли софтфоны и существующие настольные телефоны, пропустили опциональные Webex Teams+ и Presenter, запросили новые телефонные номера Великобритании и выбрали автоматическую установку. В результате, TelephoneSystems.Cloud предоставила нам детализированный счет с указанием платы за установку в размере £60 и ежемесячными расходами £11 за пользователя, которые мы согласовали, завершив транзакцию и установив пароль для администратора. Реклама

На следующем этапе на веб-странице нужно было указать предпочитаемый префикс телефона, детали необходимых услуг, таких как групповые звонки и очереди, автоответчики и MAC-адреса существующих телефонов. Затем добавляются данные пользователей, их пароли и выбираются внутренние номера.

После завершения всех шагов, мы получили уведомление по электронной почте и SMS, что учетная запись создается. Спустя два часа она была готова к использованию, при этом нам не пришлось ни с кем общаться.

В административной панели нашего аккаунта было видно, что каждому из наших пользователей был автоматически назначен прямой входящий номер (DID) из запрошенного блока. Процесс подключения прост: из панели высылается приглашение по электронной почте с ссылкой на клиент Webex и мобильные приложения, а также с инструкциями по их настройке.

После установки пользователи входят в систему, используя адрес электронной почты и пароль Webex, и могут начинать звонить и принимать звонки. Это стандартное приложение Webex, предлагающее множество функций, включая персональные списки контактов и функцию быстрого набора. Встроенные возможности видеоконференций позволяют легко совершать видеозвонки.

Предварительно настроенные настольные телефоны можно заказать онлайн, среди вариантов есть модели от Yealink, Jabra и Polycom. Для наших Yealink T42S были отправлены инструкции, и после ввода предоставленного URL в их веб-консолях и обновления прошивки телефоны автоматически назначились пользователям.

Добавление голосовых подсказок для таких сервисов, как автоматический ответчик, голосовая почта, праздничные приветствия и музыка на удержании, возможно, и TelephoneSystems.Cloud предоставляет услугу преобразования текста в речь за £10 за сообщение. Также можно загрузить свои аудиофайлы в онлайн-библиотеку, или воспользоваться услугами профессиональных дикторов для их создания.

На дашборде представлены данные учетной записи и график истории звонков за последние шесть месяцев. Раздел биллинга информирует о последних счетах и предстоящих платежах. Все действия происходят в портале аккаунта, который отображает сайты, назначенные номера, всех пользователей и связанные устройства, такие как настольные телефоны и мобильные приложения.

Предлагается широкий спектр услуг обработки звонков, включая автоответчик, колл-центр, парковку звонков, группы обратного звонка, групповые сервисы и многое другое. Правила контролируют номера и страны, куда можно совершать исходящие звонки, а контактные данные в группах синхронизируются с Webex и отображаются в приложениях.

TelephoneSystems.Cloud является отличным выбором для бизнеса, который знает, что он хочет от VoIP-сервисов в облаке. Процесс получения предложений впечатляюще гладок, а предлагаемые функции связи легкодоступны и имеют конкурентоспособную стоимость.

Источник: TechRadar