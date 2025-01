AMC улучшает условия бесплатного членства в программе Stubs

В стремлении привлечь больше зрителей в свои залы, AMC вводит новые привилегии для самого доступного уровня своей программы лояльности, который доступен бесплатно.

Хотя AMC не планирует отказываться от базового уровня Insider в своем членстве AMC Stubs, сегодня кинотеатр объявил о запуске нового уровня, Premiere Go!, который предложит подписчикам еще больше преимуществ. В дополнение к скидкам на билеты по вторникам, бесплатным (большим) попкорн-добавкам и доступу к приоритетным очередям в кинотеатрах AMC, члены Premiere Go! будут получать в два раза больше баллов AMC за каждый потраченный доллар, которые затем можно использовать для дальнейших скидок.

В отличие от уровня Insider, баллы у подписчиков Premiere Go! не будут истекать. Однако, как и в уровнях Premiere (17,99 долларов в год) и A-List (цена варьируется в зависимости от местоположения), пользователи Premiere Go! смогут увеличивать размер попкорна и напитков без дополнительной платы. Чтобы стать членом Premiere Go!, нужно посетить не менее восьми фильмов в год или заработать 5 000 баллов, и как только это произойдет, статус сохраняется на весь следующий год.

В заявлении о новом уровне, старший вице-президент по маркетингу AMC Эллен Копакен описала его как способ предложить клиентам «увлекательный и доступный путь к получению улучшенных наград просто благодаря просмотру любимых фильмов».

Источник: TheVerge