Этот генеральный директор стремится возродить сверхзвуковые пассажирские перевозки

Блейк Шолл не имел намерения перевернуть мировой рынок авиаперевозок, когда в 2007 году посетил Музей авиации в Сиэтле. Он просто хотел утолить свою страсть к авиации, которая возникла у него, когда он только учился в колледже. Музей впечатлил его своим разнообразием экспонатов: самолетом Douglas Skyhawk 1952 года, бипланом Curtiss Jenny времен Первой мировой войны и репликой лунного модуля Apollo 17 1972 года. Однако, больше всего его поразил экспонат самолета — британский сверхзвуковой Concorde, который начал коммерческую эксплуатацию в 1976 году и был окончательно выведен из строя в 2003 году.

Блейк осмотрел Concorde и был поражен, задаваясь вопросом, почему такой удивительный самолет оказался в музее. Ведь не существовало ни одного более быстрого или совершенного самолета. В течение 27 лет мир имел возможность использовать коммерческие сверхзвуковые полеты благодаря небольшой флотилии из 14 самолетов Concorde, разработанных в рамках соглашения между Великобританией и Францией. Эти самолеты достигали скорости более чем в два раза быстрее скорости звука и устанавливали рекорды, например, пересечение Атлантики за 2 часа 52 минуты и 59 секунд. Но из-за высокой стоимости — около 20 000 долларов за билет, тесной кабины и снижения спроса, а также трагической аварии в 2000 году, которая унесла более 100 жизней, флот был вынужден прекратить полеты. Реклама

Однако Шолл решил, что это не значит, что коммерческие сверхзвуковые полеты не должны существовать вовсе. Тогда, в Сиэтле, он, имея за плечами степень в области компьютерных наук из Университета Карнеги-Меллон и опыт работы инженером в Amazon, решил дать второй шанс сверхзвуковым пассажирским самолетам.

Позднее в этом месяце, 27 января, в пустыне Мохаве, там же, где в 1947 году Чак Йегер преодолел звуковой барьер, ожидается, что демонстрационный самолет XB-1, разработанный компанией Шолла Boom Supersonic, станет первым частным самолетом, преодолевшим звуковой барьер. Самолет уже достиг скорости, равной 95% скорости звука, и если полет пройдет успешно, это подтвердит веру трех крупных авиакомпаний — United, American и Japan Airlines, которые уже разместили заказы или предварительные заказы на небольшую начальную флотилию.

Цель Шолла — вернуть сверхзвуковые полеты для пассажиров, но в масштабах, доступных по цене, не превышающей стоимость бизнес-класса, что в четыре раза дешевле билетов на Concorde. Самолет будет меньше среднего пассажирского лайнера — не более 80 мест, но вдвое быстрее, до 1,7 Маха, и, если станет популярным, Шолл верит, что он в итоге превзойдет по количеству своих более медленных аналогов.

«Я хочу сделать сверхзвуковые полеты доступными для каждого пассажира», — говорит Шолл. «И когда это произойдет, рынок сверхзвуковых полетов будет больше, чем рынок дозвуковых».

TIME пообщался с Шоллом 13 января о его планах на компанию, индустрию и многочисленных коммерческих пассажиров, которых она может обслуживать ежегодно.

Ваш нынешний карьерный путь связан с авиацией, но начинали вы далеко не в этой отрасли. Как начиналась ваша карьера?

Первоначально меня очень интересовала компьютерная наука, и я быстро прошел программу в Университете Карнеги-Меллон, получив степень за три года, как раз в момент краха доткомов. Моя первая работа была в Amazon, и я получил предложение всего за три недели до заморозки найма. Я был примерно двухсотым инженером в компании. Это было удивительное время, потому что не нужно было спрашивать разрешения ни на что — можно было просто пробовать, и если не наделал ошибок, продолжать. В 2002 году я случайно был вовлечен в первую сделку Amazon с Google по продаже рекламы и создал команду, которая разработала первую систему автоматической покупки рекламы в интернете. Это было то направление, которое интересовало Безоса, и было настоящей удачей работать в области, которая волнует значимых людей.

После пяти лет в Amazon я работал в нескольких стартапах, а затем решил попробовать свою руку в мобильной коммерции, разработав игру с использованием штрих-кодов, которая позволяла искать бизнесы и «регистрироваться» в магазинах. Но затем я понял, что это было не очень интересным занятием и продал проект Groupon. После этого я решил заняться другим стартапом, это определенно в моей крови, но я больше не хотел задаваться вопросом, стоит ли это того.

В этот момент вы перешли к коммерческой авиации.

Да, когда я побывал в Музее авиации, идея долго не выходила из моей головы, и первый вопрос был: почему Concorde потерпел неудачу? Ответ был в том, что его эксплуатация была слишком дорогой. Он был доступен только самым обеспеченным. Тогда я купил все учебники по аэрокосмической инженерии, которые только смог найти, и в 2014 году записался на курс по проектированию самолетов. Я пришел к выводу, что если правильно определить размер самолета, потребуется улучшить топливную эффективность всего на 30% по сравнению с Concorde, чтобы снизить стоимость. А тогдашние технологии устарели на 50-60 лет, и это было вполне достижимо.

Это действительно звучит несложно. Но если это было так просто, почему никто еще не строил сверхзвуковые самолеты?

Вот и я так думал. Я решил, что если никто не занимается сверхзвуковыми самолетами, на то есть веская причина. Я предположил, что потрачу неделю на исследования, и это пройдет. Но в процессе я обнаружил, что никакой веской причины не существовало. Все нужные технологии уже существовали. Если взять Boeing 787, применить те же композиты из углепластика, уменьшить его размер, сделать его длинным и узким и установить вдвое больше двигателей, то можно достичь вдвое большей скорости. Не нужно разрабатывать новые технологии, не требуется новые нормы и новые цепи поставок. Не хватало только команды.

Затем я создал модель самолета в таблице и добавил туда модель рынка. Я показал все это профессору из Стэнфорда, который занимался исследованиями в области сверхзвуковых технологий. Я попросил его проверить мои расчеты, потому что у меня не было никакого опыта в этой области. Он проверил мою работу и сказал, что мои прогнозы о потенциальной рыночной емкости были слишком консервативны.

Как вы нашли ресурсы для начала работы над самолетами — ведь это требует больших средств?

Я вложил половину того, что выручил от продажи проекта Groupon, в компанию, что очень обеспокоило мою семью. Затем мы провели первый раунд привлечения инвестиций в 2015 году. Все свелось к тому, что нужно было привлечь средства на выполнение определенных задач и этапов. Сегодня в нашей компании работают 140 сотрудников на полную ставку, у нас есть штаб в Денвере, и недавно построена фабрика в Северной Каролине, рассчитанная на производство 33 самолетов в год. Если пассажиры перейдут на сверхзвуковой транспорт на маршрутах, где это будет выгодно для авиакомпаний, потребуется около 1000 самолетов.

Вы не просто возрождаете сверхзвуковые полеты, но и хотите зарабатывать деньги. Какова цена на самолеты и билеты?

Каждое место будет стоить 5 000 долларов, а само судно — 200 миллионов за единицу. На производство одного самолета уходит половина этой суммы. Наша модель бизнеса ориентирована на удовлетворение интересов пассажиров, авиакомпаний и инвесторов.

Какой объем заказов имеют авиакомпании United, American и Japan Airlines?

Сейчас у них заказано 132 самолета. Когда United сможет пересекать Атлантику за три с половиной часа, а British Airways будет тратить семь, очевидно, последняя также захочет перейти на сверхзвуковые полеты. Думаю, постепенно это станет стандартом. Будет всегда место для экономных перевозок, как у Spirit Airlines, но самолеты, как и телефоны, автомобили и компьютеры, должны становиться быстрее и дешевле.

Как вы решаете проблему звукового удара?

Мы просто используем маршруты над океаном, где его никто не услышит. Это будут не только полеты из Нью-Йорка в Лондон, но и из Майами в Мадрид, из Сиэтла в Токио, из Лос-Анджелеса в Сидней. Существует около 600 международных маршрутов, большая часть которых проходит над водой. Когда летим над сушей, мы будем лететь немного ниже скорости звука, чтобы не создавать звуковой удар, и будем всё равно на 20% быстрее.

Есть ли возможность использования вашей технологии для военных нужд?

Да, мы сотрудничаем с ВВС, хотя намеренно не включаем в наши самолеты военные технологии, чтобы можно было экспортировать их в любые страны. Однако, существует множество потенциальных применений для обороны, таких как транспорт важнейших персон. Если нужно быстро доставить министра в Европу для влияния на ситуацию, это может быть решающим фактором.

Ваш пассажирский самолёт называется Overture. Он будет соответствовать своему названию?

Concorde был неудобен и часто летал полупустым, но Overture будет другим. В передней части самолета будет одной ряд вдоль окон, в центральной части по два сиденья в ряду, а в задней части — один ряд для каждого окна. Я думаю о том, каким бы был самолет, если бы его разрабатывала компания, заботящаяся о комфорте, как Apple.

Источник: Time