Этот генеральный директор стремится возродить сверхзвуковые пассажирские перевозки

19.01.2025
Этот генеральный директор стремится возродить сверхзвуковые пассажирские перевозки Этот генеральный директор стремится возродить сверхзвуковые пассажирские перевозки

Блейк Шолл не имел намерения перевернуть мировой рынок авиаперевозок, когда в 2007 году посетил Музей авиации в Сиэтле. Он просто хотел утолить свою страсть к авиации, которая возникла у него, когда он только учился в колледже. Музей впечатлил его своим разнообразием экспонатов: самолетом Douglas Skyhawk 1952 года, бипланом Curtiss Jenny времен Первой мировой войны и репликой лунного модуля Apollo 17 1972 года. Однако, больше всего его поразил экспонат самолета — британский сверхзвуковой Concorde, который начал коммерческую эксплуатацию в 1976 году и был окончательно выведен из строя в 2003 году.

Блейк осмотрел Concorde и был поражен, задаваясь вопросом, почему такой удивительный самолет оказался в музее. Ведь не существовало ни одного более быстрого или совершенного самолета. В течение 27 лет мир имел возможность использовать коммерческие сверхзвуковые полеты благодаря небольшой флотилии из 14 самолетов Concorde, разработанных в рамках соглашения между Великобританией и Францией. Эти самолеты достигали скорости более чем в два раза быстрее скорости звука и устанавливали рекорды, например, пересечение Атлантики за 2 часа 52 минуты и 59 секунд. Но из-за высокой стоимости — около 20 000 долларов за билет, тесной кабины и снижения спроса, а также трагической аварии в 2000 году, которая унесла более 100 жизней, флот был вынужден прекратить полеты.

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Однако Шолл решил, что это не значит, что коммерческие сверхзвуковые полеты не должны существовать вовсе. Тогда, в Сиэтле, он, имея за плечами степень в области компьютерных наук из Университета Карнеги-Меллон и опыт работы инженером в Amazon, решил дать второй шанс сверхзвуковым пассажирским самолетам.

Позднее в этом месяце, 27 января, в пустыне Мохаве, там же, где в 1947 году Чак Йегер преодолел звуковой барьер, ожидается, что демонстрационный самолет XB-1, разработанный компанией Шолла Boom Supersonic, станет первым частным самолетом, преодолевшим звуковой барьер. Самолет уже достиг скорости, равной 95% скорости звука, и если полет пройдет успешно, это подтвердит веру трех крупных авиакомпаний — United, American и Japan Airlines, которые уже разместили заказы или предварительные заказы на небольшую начальную флотилию.

Цель Шолла — вернуть сверхзвуковые полеты для пассажиров, но в масштабах, доступных по цене, не превышающей стоимость бизнес-класса, что в четыре раза дешевле билетов на Concorde. Самолет будет меньше среднего пассажирского лайнера — не более 80 мест, но вдвое быстрее, до 1,7 Маха, и, если станет популярным, Шолл верит, что он в итоге превзойдет по количеству своих более медленных аналогов.

«Я хочу сделать сверхзвуковые полеты доступными для каждого пассажира», — говорит Шолл. «И когда это произойдет, рынок сверхзвуковых полетов будет больше, чем рынок дозвуковых».

TIME пообщался с Шоллом 13 января о его планах на компанию, индустрию и многочисленных коммерческих пассажиров, которых она может обслуживать ежегодно.

Ваш нынешний карьерный путь связан с авиацией, но начинали вы далеко не в этой отрасли. Как начиналась ваша карьера?

Первоначально меня очень интересовала компьютерная наука, и я быстро прошел программу в Университете Карнеги-Меллон, получив степень за три года, как раз в момент краха доткомов. Моя первая работа была в Amazon, и я получил предложение всего за три недели до заморозки найма. Я был примерно двухсотым инженером в компании. Это было удивительное время, потому что не нужно было спрашивать разрешения ни на что — можно было просто пробовать, и если не наделал ошибок, продолжать. В 2002 году я случайно был вовлечен в первую сделку Amazon с Google по продаже рекламы и создал команду, которая разработала первую систему автоматической покупки рекламы в интернете. Это было то направление, которое интересовало Безоса, и было настоящей удачей работать в области, которая волнует значимых людей.

После пяти лет в Amazon я работал в нескольких стартапах, а затем решил попробовать свою руку в мобильной коммерции, разработав игру с использованием штрих-кодов, которая позволяла искать бизнесы и «регистрироваться» в магазинах. Но затем я понял, что это было не очень интересным занятием и продал проект Groupon. После этого я решил заняться другим стартапом, это определенно в моей крови, но я больше не хотел задаваться вопросом, стоит ли это того.

В этот момент вы перешли к коммерческой авиации.

Да, когда я побывал в Музее авиации, идея долго не выходила из моей головы, и первый вопрос был: почему Concorde потерпел неудачу? Ответ был в том, что его эксплуатация была слишком дорогой. Он был доступен только самым обеспеченным. Тогда я купил все учебники по аэрокосмической инженерии, которые только смог найти, и в 2014 году записался на курс по проектированию самолетов. Я пришел к выводу, что если правильно определить размер самолета, потребуется улучшить топливную эффективность всего на 30% по сравнению с Concorde, чтобы снизить стоимость. А тогдашние технологии устарели на 50-60 лет, и это было вполне достижимо.

Это действительно звучит несложно. Но если это было так просто, почему никто еще не строил сверхзвуковые самолеты?

Вот и я так думал. Я решил, что если никто не занимается сверхзвуковыми самолетами, на то есть веская причина. Я предположил, что потрачу неделю на исследования, и это пройдет. Но в процессе я обнаружил, что никакой веской причины не существовало. Все нужные технологии уже существовали. Если взять Boeing 787, применить те же композиты из углепластика, уменьшить его размер, сделать его длинным и узким и установить вдвое больше двигателей, то можно достичь вдвое большей скорости. Не нужно разрабатывать новые технологии, не требуется новые нормы и новые цепи поставок. Не хватало только команды.

Затем я создал модель самолета в таблице и добавил туда модель рынка. Я показал все это профессору из Стэнфорда, который занимался исследованиями в области сверхзвуковых технологий. Я попросил его проверить мои расчеты, потому что у меня не было никакого опыта в этой области. Он проверил мою работу и сказал, что мои прогнозы о потенциальной рыночной емкости были слишком консервативны.

Как вы нашли ресурсы для начала работы над самолетами — ведь это требует больших средств?

Я вложил половину того, что выручил от продажи проекта Groupon, в компанию, что очень обеспокоило мою семью. Затем мы провели первый раунд привлечения инвестиций в 2015 году. Все свелось к тому, что нужно было привлечь средства на выполнение определенных задач и этапов. Сегодня в нашей компании работают 140 сотрудников на полную ставку, у нас есть штаб в Денвере, и недавно построена фабрика в Северной Каролине, рассчитанная на производство 33 самолетов в год. Если пассажиры перейдут на сверхзвуковой транспорт на маршрутах, где это будет выгодно для авиакомпаний, потребуется около 1000 самолетов.

Вы не просто возрождаете сверхзвуковые полеты, но и хотите зарабатывать деньги. Какова цена на самолеты и билеты?

Каждое место будет стоить 5 000 долларов, а само судно — 200 миллионов за единицу. На производство одного самолета уходит половина этой суммы. Наша модель бизнеса ориентирована на удовлетворение интересов пассажиров, авиакомпаний и инвесторов.

Какой объем заказов имеют авиакомпании United, American и Japan Airlines?

Сейчас у них заказано 132 самолета. Когда United сможет пересекать Атлантику за три с половиной часа, а British Airways будет тратить семь, очевидно, последняя также захочет перейти на сверхзвуковые полеты. Думаю, постепенно это станет стандартом. Будет всегда место для экономных перевозок, как у Spirit Airlines, но самолеты, как и телефоны, автомобили и компьютеры, должны становиться быстрее и дешевле.

Как вы решаете проблему звукового удара?

Мы просто используем маршруты над океаном, где его никто не услышит. Это будут не только полеты из Нью-Йорка в Лондон, но и из Майами в Мадрид, из Сиэтла в Токио, из Лос-Анджелеса в Сидней. Существует около 600 международных маршрутов, большая часть которых проходит над водой. Когда летим над сушей, мы будем лететь немного ниже скорости звука, чтобы не создавать звуковой удар, и будем всё равно на 20% быстрее.

Есть ли возможность использования вашей технологии для военных нужд?

Да, мы сотрудничаем с ВВС, хотя намеренно не включаем в наши самолеты военные технологии, чтобы можно было экспортировать их в любые страны. Однако, существует множество потенциальных применений для обороны, таких как транспорт важнейших персон. Если нужно быстро доставить министра в Европу для влияния на ситуацию, это может быть решающим фактором.

Ваш пассажирский самолёт называется Overture. Он будет соответствовать своему названию?

Concorde был неудобен и часто летал полупустым, но Overture будет другим. В передней части самолета будет одной ряд вдоль окон, в центральной части по два сиденья в ряду, а в задней части — один ряд для каждого окна. Я думаю о том, каким бы был самолет, если бы его разрабатывала компания, заботящаяся о комфорте, как Apple.

Источник: Time

ПульсХаб
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