Тестовый полет SpaceX Starship закончился неудачей, но захват ускорителя прошел успешно.

SpaceX отправила свою ракету Starship на очередное испытательное путешествие в четверг, но космический аппарат был разрушен после впечатляющего возвращения ускорителя на стартовую площадку.

Компания Илона Маска сообщила, что Starship разрушился, что назвали «быстрой незапланированной разборкой». Шесть двигателей корабля, кажется, отключались один за другим во время подъема, и связь была потеряна всего через 8,5 минут после старта.

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Корабль, новая и улучшенная модель, впервые поднялась в воздух и должна была пролететь над Мексиканским заливом из Техаса, почти облетев Землю, как и в предыдущих испытательных полетах. SpaceX снабдила его 10 макетами спутников для проверки их выброса.

За минуту до утраты SpaceX с помощью гигантских механических рук башни поймала возвращающийся ускоритель, что удалось лишь один раз до этого. Спускающийся ускоритель завис над стартовой площадкой, прежде чем был захвачен парой рук, названными «палочками для еды».

Эмоции от успешного захвата быстро сменились разочарованием не только для компании, но и для народа, собравшегося на южной оконечности Техаса.

«Было замечательно видеть, как ускоритель возвращается, но мы, безусловно, огорчены состоянием корабля», — заявил представитель SpaceX Дэн Хуот. «Это испытательный полет. Это экспериментальный транспорт», подчеркнул он.

Последние данные, полученные с корабля, показывали высоту в 90 миль (146 километров) и скорость 13 245 миль в час (21 317 км/ч).

Маск отметил, что предварительный анализ предполагает возможную утечку топлива, которая могла вызвать повышение давления в полости над стенкой двигателя. В область будет добавлена система пожаротушения, а также будут усилены меры по вентиляции и проверки утечек.

123-метровая ракета вырвалась в небо в конце дня с пляжа Бока-Чика у мексиканской границы. Поздний час обеспечивал дневное вхождение в Индийский океан на другой стороне планеты. Но блестящий ретро-аппарат так далеко так и не добрался.

SpaceX внесла изменения в корабль для последнего демонстрационного полета и добавила флот макетов спутников. Испытательные спутники были того же размера, что и интернет-спутники Starlink от SpaceX и, так же как и корабль, должны были быть уничтожены при вхождении в атмосферу.

Маск планирует запускать настоящие Starlink’и на Starship, прежде чем перейти к другим спутникам и, в конечном итоге, к экипажам.

Это был седьмой испытательный полет самой большой и мощной ракеты в мире. NASA забронировало пару Starship для высадки астронавтов на Луну в конце этого десятилетия. Цель Маска — Марс.

Несколько часов ранее во Флориде другая ракетная компания миллиардера Джеффа Безоса, Blue Origin, отправила новейшую сверхшивую ракету New Glenn. Ракета достигла орбиты в своем первом полете, успешно поместив экспериментальный спутник на тысячи миль ввысь над Землей. Однако первая ступень ускорителя была разрушена, не достигнув запланированной посадки на плавучую платформу в Атлантике.

Источник: Time