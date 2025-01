Пиратство видеоигр выходит на новый уровень: в Японии впервые арестован предполагаемый моддер консолей Nintendo Switch.

Пиратство видеоигр в новом свете

Видеоигровое пиратство вступило в новую эпоху: японская полиция впервые арестовала человека, обвиняемого в модификации аппаратного обеспечения для Nintendo Switch.

Арест и обвинения

Как сообщают NTV News и Automaton, 58-летний японец был арестован 15 января по подозрению в нарушении Закона о товарных знаках. Его обвиняют в модификации консолей Switch для использования пиратских игр и последующей продаже этих консолей.

Реклама

Как это работало

По имеющимся данным, подозреваемый припаивал модифицированные детали к платам поддержанных консолей, чтобы они могли запускать пиратские игры. Мужчина обвиняется в загрузке 27 нелегально полученных игр на каждую консоль и продаже их за 28,000 йен (около 180 долларов США) за штуку.

Расследование

Подозреваемый признал свою вину и, по словам полиции, в данный момент ведется расследование по поводу его возможных других нарушений.

Борьба с пиратством

Компании, такие как Nintendo, уже давно борются с пиратством. Например, в мае 2024 года компания потребовала удалить 8,500 копий эмулятора Yuzu для Switch, после того как сам эмулятор был убран двумя месяцами ранее. В иске против компании Tropic Haze Nintendo утверждала, что игра стоимостью 70 долларов The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, их главное игровое релиз 2023 года, была пиратски скачана миллион раз до официального выхода.

Юридические меры

Юридические действия становятся всё более распространёнными в попытке предотвратить пиратство. Среди успешных судебных процессов — иски против сайта для обмена файлами игр RomUniverse, который был осужден на выплату $2.1 миллиона в 2021 году, тогда как в 2018 году ущерб оценивался в более чем $12 миллионов. Также была блокирована попытка запуска на платформе Steam эмулятора Dolphin для GameCube и Wii.

Подход Nintendo к пиратству

На этой неделе патентный юрист от Nintendo рассказал о подходах компании к борьбе с пиратством и эмуляцией, отметив, что распространение эмуляторов может привести к пиратству программного обеспечения. Заместитель менеджера отдела интеллектуальной собственности Nintendo, Кодзи Нисиура, отметил: «Начнём с того, являются ли эмуляторы нелегальными. Это часто обсуждаемая тема. Несмотря на то, что невозможно сразу заявить о нелегальности эмулятора, он может стать таковым в зависимости от его использования.»

Заключение

Видеоигровое пиратство остаётся значительной угрозой для крупных компаний, таких как Nintendo, которые продолжают прикладывать усилия для защиты своих интересов через юридические меры.

Источник: IGN