Khruangbin объявили даты тура на 2025 год

Группа Khruangbin, выступающая в жанре фанк и психоделика, объявила о новом туре в поддержку своего альбома 2024 года под названием «A la Sala». Коллектив из Хьюстона начнет свое длительное турне в Крайстчерче, Новая Зеландия, 20 февраля и затем отправится в США и Европу, где пройдет множество дополнительных концертов.

После выступлений в Австралии Khruangbin весной направится в Техас, а затем по всей территории США, посетив также несколько менее крупных городов. Осенью группа переместится в Европу. Их последнее шоу на данный момент запланировано на 11 сентября в Лоуисвилле, Кентукки. На концертах к ним присоединятся такие артисты, как Troy Kingi and the Galactic Chiropractors, Hermanos Gutiérrez, Helado Negro, TV on the Radio и John Carroll Kirby. Реклама

Расписание тура Khruangbin:

Февраль

20 — Крайстчерч, Новая Зеландия — Christchurch Town Hall (с Troy Kingi and the Galactic Chiropractors)

22 — Крайстчерч, Новая Зеландия — Electric Avenue Festival

Австралия

25 — Мельбурн — Margaret Court Arena (с Hermanos Gutiérrez)

26 — Мельбурн — Margaret Court Arena (с Hermanos Gutiérrez)

2 марта — Брисбен — Riverstage (с Hermanos Gutiérrez)

5 марта — Сидней — Hordern Pavilion (с Hermanos Gutiérrez)

6 марта — Сидней — Hordern Pavilion (с Hermanos Gutiérrez)

7 марта — Сидней — Hordern Pavilion (с Hermanos Gutiérrez)

10 марта — Аделаида — WOMADelaide

США

9 апреля — Гранд-Прейри, ТХ — Texas Trust CU Theatre at Grand Prairie (с Helado Negro)

12 апреля — Вудлендс, ТХ — The Cynthia Woods Mitchell Pavilion (с Helado Negro)

15 апреля — Чарлстон, СК — Firefly Distillery (с Helado Negro)

16 апреля — Сейнт-Огастин, Флорида — The St. Augustine Amphitheatre (с Helado Negro)

18 апреля — Клируотер, Флорида — The BayCare Sound (с Helado Negro)

и далее по другим городам США.

Избранные фестивали и города

31 мая — Денвер, Колорадо — The Outside Festival

20 июня — Хаймаунт, Нью-Йорк — Mountain Jam Festival

24 июня — Шелбурн, Вермонт — Ben & Jerry’s Concerts on the Green (с John Carroll Kirby)

и многие другие.

Европа

6 августа — Осло, Норвегия — Oya Festival

15 августа — Лондон, Англия — Gunnersbury Park (с TV on the Radio)

24 августа — Галифакс, Англия — The Piece Hall

26 августа — Стамбул, Турция — Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Theatre

и другие локации.

Khruangbin вновь обещают впечатляющее шоу и расширенное турне в поддержку своего нового альбома, предлагая поклонникам по всему миру возможность насладиться их уникальным музыкальным стилем вживую.

Источник: Pitchfork