Список сторонних классических игр PS Plus с трофеями продолжает расширяться

Компания Sony добавила еще одну игру в растущий список классических игр от сторонних разработчиков на PS Plus Premium, в которых поддерживаются достижения. Последним пополнением стал выпущенный LucasArts в 2009 году проект для PS2 — Indiana Jones and the Staff of Kings, в котором есть набор достижений как для PS5, так и для PS4.

Многие издатели поддерживают трофеи для классики PS Plus, но некоторые разочаровывают

Когда Sony объявила, что поддержка трофеев для игр от сторонних разработчиков будет зависеть от самих издателей, мы не ожидали неожиданного выхода ретроактивных патчей, добавляющих эту функцию позже. Последнее обновление ретроактивных трофеев было выпущено в сентябре 2024 года для серии TimeSplitter. Реклама

Поклонники положительно встретили поддержку трофеев для Indiana Jones and the Staff of Kings, однако сам факт включения этой игры в список премиум-игр месяца не вызвал восторга. При выходе проект получил средние оценки и имел несколько версий. Фанаты озадачены выбором Sony в данном случае.

«Можно сказать, что это по сути конверсия игр для Wii на PS2, которая изначально была сделана для Wii», — написал один из пользователей на PSNProfiles. «Считайте себя удачливыми, что это не версия для Wii, так как она практически неиграбельна», — ответил ему другой игрок. «Я просто рад, что мы получаем старые игры с поддержкой трофеев», — добавил ещё один.

Мы, безусловно, согласны, что приятно хотя бы получать поддержку трофеев. Теперь остаётся только ждать, когда Bandai Namco Entertainment и Capcom присоединятся к этому движению…