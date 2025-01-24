Композитор саундтрека к Doom: The Dark Ages стал известен

Композитором саундтрека к игре «Doom: The Dark Ages» стала команда Finishing Move, известная по работе над музыкой к Borderlands 3 и Halo Wars 2.

Finishing Move – это дуэт Брайана Трифона и Брайана Ли Уайта, который сотрудничает с Microsoft в течение последнего десятилетия. За это время они отметились в таких проектах, как Halo 2: Anniversary Edition, Grounded и Microsoft Flight Simulator, а также создали саундтрек к The Callisto Protocol. Реклама

На Xbox Developer Direct стало известно, что музыка к Doom: The Dark Ages создана Finishing Move. Режиссер игры, Хьюго Мартин, охарактеризовал саундтрек как «металический звуковой пейзаж с гитарами, средневековыми мотивами и невероятным драйвом». По услышанным фрагментам из нового геймплея, это описание точно передает атмосферу игры: гитары ревут и рычат в унисон с действиями Слэера.

Переход к Finishing Move произошел после сложного конфликта между id Software, разработчиком The Dark Ages, и композитором Миком Гордоном, создавшим саундтрек к выходу Doom в 2016 году.

Напряжение возникло из-за вопросов по участию Гордона в финальном сведении саундтрека к Doom Eternal и переросло в конфликт, когда композитор обвинял разработчиков в невыплате заработной платы, а исполнительного продюсера Марти Стреттона – в неподобающем поведении. Bethesda ответила на эти обвинения, назвав их «несправедливым описанием испорченных профессиональных отношений».

Гордон больше не будет работать с id Software, и создание саундтрека к расширению DLC для Doom Eternal, The Ancient Gods, было поручено Эндрю Хоулшулту и Дэвиду Леви. Однако вместо них компанию для создания музыки к The Dark Ages всё же выбрали Finishing Move.

Сныперски точная связь музыкального сопровождения Doom с геймплеем всегда была ключевым элементом: так, саундтрек Бобби Принса для игры 1993 года стал одним из самых знаковых. Finishing Move постарается достичь такого же успеха, когда The Dark Ages выйдет в свет в этом году.

«Doom: The Dark Ages» представляет собой одиночную кампанию от первого лица и появится на платформах Xbox Series X и S, PlayStation 5 и PC 15 мая 2025 года.

Источник: IGN