Режиссёр Dragon Age: The Veilguard покидает компанию Bioware

Как сообщает Eurogamer, руководитель Dragon Age: The Veilguard Коринн Буш покидает BioWare и EA. Она проработала в компании 18 лет.

Коринн Буш предложили заняться созданием CRPG, от чего она не смогла отказаться

Буш сделала заявление по поводу своего ухода. Она перейдет на новую должность, где будет работать над CRPG, от предложения по созданию которой не смогла отказаться. Точные данные о новом месте работы или проекте пока неизвестны.

«В основе этого решения лежит мое стремление к самоудовлетворению», – сказала Буш в своем заявлении. «Я выполнила свою задачу в BioWare: пришла и помогла вернуть игру на правильный путь. Я обожаю Dragon Age и BioWare, и возможность восстановить игру как качественную одиночную RPG была привилегией всей моей жизни».

«Это было нелегко; игры с такими сложными циклами разработки редко доходят до релиза, и даже реже оказываются отличными. Но мы, как команда, справились. Это было тяжело и сказалось на мне. BioWare еще предстоит многое изменить в корпоративной культуре, но я верю, что сейчас они на верном пути.

«Что касается меня, мой уход был добровольным, поскольку мне предоставили возможность, от которой я не могла отказаться. Я пока не хочу раскрывать подробности, но вы можете быть уверены, что это будет в жанре CRPG, где сохраняются традиции создания великолепных персонажей».

Помимо Dragon Age: The Veilguard, среди других проектов EA, над которыми работала Буш, числятся несколько дополнений к The Sims 3, The Sims 4 и The Simpsons.

Dragon Age: The Veilguard получил хорошие отзывы критиков после выхода в прошлом году, заработав оценку 82 на Metacritic. Однако игра подверглась атакам на рейтинг со стороны части игрового сообщества за так называемую «пробужденность». Metacritic выпустил заявление о том, что у них есть команда модерации, отслеживающая нарушения условий использования.

