Последнее обновление: 18 января 2025 года: Проверка наличия новых кодов для Driving Empire!

Ищете способы получить бесплатные предметы и ресурсы в игре Driving Empire? Мы вам поможем. Ниже перечислены все доступные коды, которые можно использовать для получения косметических предметов и других полезных ресурсов в игре.

Реклама

Активные коды для Driving Empire (Январь 2025)

Воспользуйтесь следующими активными кодами Driving Empire на январь 2025 года, чтобы бесплатно получить награды:

NewYear2025 — $75,000

— $75,000 ZOOM — 2023 Fairway Zoomer

Истекшие коды для Driving Empire

Ниже приведен список кодов, которые больше не действуют и не могут быть использованы в январе 2025 года:

THANKYOU

50YEARS911TURBO

1MILLIONLIKES

950KLikes

CARCRUSHERS

Как активировать коды в Driving Empire

Чтобы использовать коды в Driving Empire, запустите Roblox Experience и выполните следующие шаги:

Посмотрите на панели в нижней левой части экрана рядом с счетчиком денег. Там будут значки для трех вкладок. Нажмите на значок шестеренки, чтобы открыть вкладку настроек. Здесь вы увидите строку для ввода кодов. Введите ваш код в это поле, следя за правильностью написания и регистром. Нажмите кнопку отправить, и вы увидите появляющиеся внизу экрана полученные ресурсы.

Почему мой код для Driving Empire не работает?

Если ваш код для Driving Empire не работает, возможно, причина в одном из следующих случаев. Во-первых, код мог быть введен неправильно. Убедитесь, что он введен точно так, как указан в разделе Активные коды. Вы можете даже скопировать и вставить коды прямо из этой статьи в Roblox, чтобы избежать ошибок.

Другая возможная причина — код мог истечь или уже был использован. Если он был использован ранее, под строкой ввода появится сообщение, что код уже был активирован. Если после ввода код не распознается, скорее всего, он больше недействителен.

Как получить больше кодов для Driving Empire

Если вы хотите узнавать о новых кодах в момент их появления, рекомендуем вступить в официальный сервер Discord игры Driving Empire. Следите за каналом Updates, где разработчики публикуют новые коды в своих сообщениях. Также стоит подписаться на официальный аккаунт X игры, который публикует коды по мере их появления.

Что такое Driving Empire в Roblox?

Driving Empire — это гоночная игра, в которой игроки управляют высокоскоростными спортивными автомобилями и соревнуются с другими водителями онлайн. Игроки могут собирать разнообразные автомобили, кастомизировать их с помощью покупаемых деталей и косметики, а также участвовать в захватывающих событиях сообщества. Сможете ли вы стать лучшим гонщиком?

Источник: IGN