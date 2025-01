Новые короткометражки от TCL на основе ИИ варьируются от неудачных комедий до жутких размышлений о смысле жизни.

В начале этого года компания TCL выпустила трейлер к короткометражному фильму с искусственным интеллектом под названием «Next Stop Paris». Внешне он напоминает фильмы с канала Lifetime, только значительно усиленные. Трейлер обладает всеми признаками работы ИИ: персонажи не двигают губами, когда говорят, выражения лиц тусклые, а анимация странная, из-за чего сцены выглядят постоянно вибрирующими.

Ранее я полагал, что этот фильм станет кульминацией в экспериментах TCL с ИИ. Однако критика в интернете, казалось, не смутила компанию. На платформе TCLtv Plus она показала еще пять короткометражных фильмов, созданных с помощью искусственного интеллекта. После «Next Stop Paris» меня остро заинтересовало, что они придумали теперь.

Хотя новые фильмы смотрятся чуть лучше, чем «Next Stop Paris», они снова доказывают, что технологии создания видео с помощью ИИ еще не достигли необходимого уровня, что мы видим на примере многих инструментов генерации видео, таких как Sora от OpenAI. Однако дело не только в ИИ — именно по этой причине фильмы от TCL оставляют желать лучшего.

Вот все пять фильмов, ранжированных от терпимого (5) до того, что хотелось бы «развидеть» (1).

5. Sun Day

Этот футуристический короткометражный фильм основан на сюжете рассказа Рэя Брэдбери «Все лето в один день». Он рассказывает о девочке, живущей на планете, где солнце показывается лишь раз в семь лет, и только 10 человек могут его увидеть с крыши здания под названием «Цитадель». Девочка выигрывает право подняться на крышу, но две хулиганки запирают ее в комнате, чтобы остановить ее.

Следить за происходящим становится сложно, когда ИИ начинает показывать, как она пробивается через канализацию, связываясь с отцом (телепатически?), работающим там техником. По пути она встречает фиолетовых крыс, передвигается на лифте, который внезапно превращается в ракету и доставляет ее на крышу, где она наконец-то видит солнце.

Хотя работа актеров озвучки неплоха, отсутствие мимики вызывает лишь смех (особенно в этой ).

4. Project Nexus

«Project Nexus» скорее напоминает пятиминутный трейлер, а не короткометражный фильм. В отличие от других проектов TCL, здесь персонажи нарочито анимированные, а не выглядят максимально реалистичными. Начинается с того, что мужчина находит словно радиоактивный камень и организовывает арест четверых подростков. После взрыва камня они обретают сверхспособности и сбегают из тюрьмы. История прощается словами «продолжение следует».

Я надеялся, что из-за мультяшной природы персонажей их мимика будет лучше, но это оказалось не так. История фильма самая интересная из данной подборки — жаль, что анимация ИИ и спорная озвучка мешают её восприятию.

3. The Best Day of My Life

Этот фильм в жанре докуфикции представляет собой рассказ, в котором актер в роли доктора Уоррена Брауна с помощью ИИ пересказывает драматическую историю о том, как он потерял ногу, оказавшись в ловушке в лавине на вершине чилийской горы Сьерро-Кастильо. Трудно понять, какая часть истории — фикция, а какая — правда.

Хотя большая часть фильма — это сцены с ИИ-персонажами, показывающими, как Браун и его друг пересекают снежную вершину, фильм перемежается с реальными кадрами актера, играющего Брауна. Он напоминает передачу на Investigation Discovery, только вместо драматических реконструкций здесь работают ИИ-сцены.

Сюжет начал терять меня, когда показали созданное ИИ изображение оторванной ноги, за которым последовала странная сцена с «флешбэками жизни» Брауна, где зебра превращается в льва. Я аж вздрогнул, когда в конце Браун сказал, что это был «лучший день в его жизни».

2. The Audition

Сначала «Прослушивание» не выглядело настолько плохо. То, что казалось глупой сценой, где актер проходит кастинг перед строгим режиссером по подбору актеров, в итоге скатилось в неудачные попытки юмора. После разнообразных акцентных запросов режиссера, актера просят стать моложе и даже выглядеть как Брэд Питт (с по каким-то причинам).

Волшебным образом, с помощью ИИ, актер становится тем, кого видит режиссер, и даже играет в различных сценах культовых фильмов типа «Индиана Джонс» и «Инопланетянин». В итоге его все равно отвергают, потому что нужен кто-то «иной». Уходя, он замечает своих клонов, репетирующих свои монологи в зале ожидания.

1. The Slug

Эта история мне совсем не понравилась. Она напоминает историю Кафки «Превращение», только с использованием ИИ. Суть такова: женщина страдает обострением артрита и пытается связаться по телефону с семьей и своим врачом, но никто не отвечает. Судя по всему, из-за боли выйти она не может, и потому с тоской смотрит в окно, выпуская улитку на улицу.

Дальше ситуация становится странной: ее руки и ноги покрываются слизью, а затем она совсем превращается в улитку. Зрителей предупреждаю, потому что сцена, честно говоря, пугающая. После полного превращения она медленно выползает из дома, и вот наконец кто-то ей перезванивает. Как трагично.

