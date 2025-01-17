Рецензия на второй сезон ‘Разделения’: История о любви и смерти

Захватывающий финал первого сезона сериала «Разделение» представил зрителям любовный треугольник, который сложно было бы вообразить даже самой смелой фантазии. В краткий миг пребывания в жизни своего «внешнего» Марка Скаута (Адам Скотт), Марк С. — «внутренний», чье существование до этого момента ограничивалось только рабочим пространством на изолированном этаже корпорации Lumon Industries — заметил свадебную фотографию мужчины, с которым он делит свое тело. Невеста Скаута? Женщина, которую Марк С. узнал как загадочную коллегу, мисс Кейси (Дичен Лахман). Ее настоящее имя — Джемма, и она считалась погибшей в автокатастрофе; именно из-за ужасающей утраты мужа он решился на процедуру разделения сознания. «Она жива!» — воскликнул Марк С. в последних секундах сезона.

Этот неожиданный поворот не только показал, что внутри одного тела уместились чувства двух мужчин, но и подчеркнул, что каждый из них был безумно влюблен в разных женщин. Марк С., со своей стороны, начал роман с храброй коллегой Хелли Р. (Бритт Лоуэр). Что он не знает, так это то, что в дебютной серии второго сезона Хелли, оказавшись в мире своей «внешней» сущности, обнаружила, что ее двойник — это Хелена Игэн, дочь генерального директора Lumon и внучка основателя компании. Этот сюжет может показаться идеей для эмоциональной научно-фантастической мыльной оперы. Но создание Дэна Эриксона «Разделение», несмотря на весь свой сатирический юмор, является тонкой драмой, изучающей идеи самости, смерти и, прежде всего, любви.

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С момента выхода последнего эпизода прошло почти три года, и напомним: Марк С. и Хелли Р. не были единственными, кто покинул офис до завершения сезона. Их сварливый коллега Дилан (Зак Черри) обнаружил, что существует возможность передавать сознания удаленно, встретившись с сыном, о котором он даже не знал, что его «внешний» существовал. В финале Дилан задержался на работе, чтобы разбудить Марка, Хелли и их товарища по команде Ирвинга (Джон Туртурро), чтобы предупредить людей в их «внешних» жизнях о мучениях, которые испытывают «внутренние». Марк отвел в сторону свою сестру Девон (Джен Таллок) на вечеринке у своего претенциозного зятя Рикена (Майкл Чернус). Хелли потрясла власти Lumon проповедью против разделения. Ирв отправился к дому своего возлюбленного на изолированном этаже, Берта (Кристофер Уокен). Узнав, что Берт теплится с другим мужчиной, он потерял самообладание, стучал в дверь и кричал его имя.

Так возникает еще один запутанный триугольник, в новом сезоне, начавшемся спустя пять месяцев после финала, в котором Lumon предпринимает сомнительные реформы после инцидента, который уже вошел в историю компании как «Микродатное восстание», а Марк С. ищет Джемму. Совпадение ситуаций Марка и Ирва поднимает интересные вопросы: если «внутренний» влюбляется или вступает в отношения с кем-то, кто не является партнером «внешнего», считается ли это изменой? Имеет ли право «внешний» запрещать «внутреннему» вступать в романтические или сексуальные связи? Заслуживают ли «внутренние» любовь больше, чем «внешние», потому что они – пленники, заточенные в безоконном офисе и лишенные жизни вне работы? И как разделение сознания усложняет отношения Дилана и его семьи, которая никогда не знакомилась с его «внутренним»?

Эти вопросы о значении любви для живущего двойственной жизнью человека тесно связаны с темой смерти в сериале. Пытаясь справиться с потерей жены, убив свою страдающую сущность на 40 продуктивных часов в неделю, Марк Скаут дал жизнь новой персоне — свободной влюбляться без багажей прошлого, так как она недостаточно жила, чтобы познать сердечные страдания. Когда пребывание одного из персонажей в Lumon заканчивается, другие оплакивают его потерю как смерть. Потому что разве не это именно то, что происходит с «внутренним», который больше никогда не проснется в стерильном лифте? «Внутренний» может быть пленником, заточенным заговором Lumon и его «внешнего». Но в этом сезоне команды Марка С. вынуждены столкнуться с реальностью: отказаться от своих работ в Lumon, без одобрения своих «внешних», означало бы фактически самоубийство. Поэтому уничтожение их будет актом насилия, хоть их создание было неэтичным.

Вы можете заметить, что в этом обзоре обсуждается больше идей, чем событий во втором сезоне. Это связано с длинным списком сюжетных моментов, которые Apple попросила не раскрывать; будьте уверены, новые эпизоды так же извилисты, как и первый сезон. Они стильные, с более зловеще белыми интерьерами и декорациями в духе научно-фантастических триллеров 70-х годов от исполнительного продюсера Бена Стиллера, снявшего половину сезона. Исполнения, особенно МБП первого сезона Лоуэр, от которой здесь требуют еще большего, остаются на высшем уровне. Затянувшиеся вопросы находят ответы, а новые возникают, но если у «Разделения» есть один недостаток, это то, что методы Lumon порой кажутся не соответствующими ее предполагаемым целям.

Тем не менее, в эпоху, когда так много сериалов совершенны с технической стороны, но пусты по содержанию, то, что делает этот сериал выдающимся, — это глубина его темы, его одновременная актуальность и вечность. После напряженного просмотра финала второго сезона, который, по моему мнению, превосходит даже первый, я с нетерпением жду, чем еще может удивить нас «Разделение».

Источник: Time