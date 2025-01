Серия настольных игр и дополнения

В библиотеке Steamforged Games представлены адаптации крупных игровых франшиз — от Monster Hunter до Devil May Cry, Sea of Thieves до Gears of War, включая масштабную адаптацию Elden Ring, которая скоро выйдет. Однако сегодня давайте поговорим о серии Resident Evil с играми Resident Evil 1, 2 и 3.

Начав с Resident Evil 2 в 2019 году, за которым последовал Resident Evil 3 в 2021 году, и, наконец, Resident Evil в 2023 году, каждая из этих игр отличается схожими игровыми механиками. Каждая из игр позволяет игрокам сражаться с монстрами в разных локациях, от темных коридоров до разрушенных улиц. Все игры содержат множество детализированных пластиковых миниатюр, изображающих не только перед вами чудовищ, но и ваших героев, выживших.

Игровой процесс в каждой игре состоит из трех фаз: фазы действий, реакции и напряжения. В ходе своего хода игрок может выполнить четыре действия: движение, открытие или закрытие двери, поиск предмета, обмен с другим игроком или атака. В фазе реакции враги двигаются к активному игроку или атакуют его, игрок должен бросить кубик, чтобы избежать опасности. Завершает ход фаза напряжения — активный игрок тянет карту из колоды напряжения, и могут произойти три варианта событий: ничего не происходит, что-то плохое или что-то очень плохое.

Бой происходит с помощью бросков кубиков, результаты которых сравниваются с характеристиками оружия и навыками персонажа. Зависимо от результата можно откинуть врага назад, победить его или промахнуться. При стрельбе враги в соседних, открытых комнатах получают возможность двигаться к источнику звука. Это делает выбор боя тактическим, усиливая атмосферу «выживи любой ценой».

Как и подобает кампейн играм, каждая содержит набор сценариев, которые можно играть отдельно или как единую историю. Уровни создаются с использованием тайлов, обозначающих запертые двери, предметы и другие детали. В конце уровня игроки оценивают свое снаряжение, здоровье и другие параметры, которые могут повлиять на дальнейшую игру. Если же вы предпочитаете играть в них по отдельности — имеются стартовые наборы снаряжения.

При наличии нескольких частей серии, имеется возможность их комбинировать, хотя и потребуется немного адаптировать правила. Так, можно объединять персонажей из разных игр или использовать тайлы из одной игры в другой.

Resident Evil: Настольная игра

Новейшая и наиболее усовершенствованная из трилогии, Resident Evil, развивает лучшие идеи предыдущих игр и включает новые интересные механики. В этой игре персонажи такие как Джилл Валентайн и Крис Редфилд исследуют таинственное поместье Спенсер. Включены специальные персонажи поддержки, как Альберт Вескер, которых можно отправлять на миссии.

Игровое повествование гибкое и позволяет исследовать помещения в разных порядках. Для создания помещений используются специальные карты.

Если вы не собираетесь играть во все части, то именно эту рекомендую как обязательную для приобретения.

Стандартные зомби теперь представляют большую угрозу, так как после убийства не исчезают, а остаются, и если их не сжечь новым ресурсом – керосином, они могут вернуться как более опасные красные зомби.

Дополнения для Resident Evil

Resident Evil: The Bleak Outpost добавляет шесть новых сценариев, новые боссы и локации, такие как Аква Кольцо. Это отличное дополнение для фанатов базовой игры Resident Evil.

Resident Evil 2: Настольная игра

Resident Evil 2 познакомила игроков со зомби-зараженными коридорами отдела полиции Раккун-Сити и другими ужасами Корпорации Амбрелла. В игре можно управлять такими персонажами, как Леон Кеннеди и Клэр Редфилд.

Кампания линейна, один сценарий следует за другим. Некоторые аспекты игры ещё требуют доработки, тем не менее игра остаётся интересной и увлекательной.

Дополнения для Resident Evil 2

B-Files расширяет вдвое количество сценариев и добавляет новые предметы и врагов.

Malformations of G позволяет испытать себя в битве против Бёркина.

Наиболее рекомендуемое дополнение, Survival Horror добавляет пять новых персонажей и новые режимы игры, включая PvP.

4th Survivor вводит новых персонажей из видеоигр и новые режимы.

Resident Evil 3: Настольная игра

Resident Evil 3 продолжает развивать механику игры, позволяя игрокам исследовать Раккун-Сити различными способами. Персонажи обладают уникальными навыками для выживания в этом кошмаре.

Игра становится сложнее по мере прогресса, вводится новая механика — «Счетчик Опасности», отражающая состояние города.

Если вы предпочитаете нелинейный игровой процесс, эта игра станет отличной отправной точкой в настольной серии Resident Evil.

Дополнения для Resident Evil 3

The Last Escape добавляет новых персонажей и монстров, а также новые правила и карты.

City of Ruin предлагает девять новых сценариев и новых врагов.