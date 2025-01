Первый взгляд на экранизацию Until Dawn: игроки остаются скептичными

Sony Pictures Entertainment недавно выпустила первый трейлер к фильму Until Dawn, который вызвал смешанные чувства у аудитории. Хотя кино не полностью повторяет сюжет игры и рассчитано не только на геймеров, фанаты Until Dawn проявляют к нему значительный интерес.

Фильм Until Dawn расширяет вселенную, утверждают в Sony

В представлении трейлера, продюсер Дэвид Ф. Сандберг объяснил, что создатели фильма не хотели пересказывать ту же историю, что и в игре, но одновременно стремились расширить её вселенную. Поэтому настроение и атмосфера фильма должны показаться игрокам знакомыми.

Согласно официальному синопсису: «Спустя год после таинственного исчезновения своей сестры Мелани, Кловер с друзьями отправляется в удаленную долину, где она пропала, в поисках ответов. Исследуя заброшенный визит-центр, они становятся жертвами преследования маскированного убийцы и ужасно погибают один за другим… только чтобы вновь очнуться в начале того же вечера. Попав в ловушку в долине, они вынуждены переживать этот кошмар снова и снова, и каждый раз устрашающая угроза разная.»

Хотя идея фильма выглядит интересной, игроки остаются скептичными. Многие выражают надежду, что вендиго все же будут частью истории.

«Если на этом не было бы названия, я бы не догадался, что это Until Dawn», – написал один из комментаторов. «Это не Until Dawn, но это крутая идея для ужастика», – заметил другой. «Особенностью Until Dawn были вендиго, так где же монстры?» – задался вопросом третий.

