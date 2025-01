Официальный выпуск Lenovo Legion Go S: за $499 вы получите первую лицензированную портативную консоль с SteamOS от стороннего производителя.

Lenovo проводит эксперимент. С мая компания станет первой после Valve, кто выпустит портативный игровой ПК с операционной системой SteamOS от Steam Deck вместо Microsoft Windows. Новинка будет стоить $499 и станет конкурентом Steam Deck, одной из самых доступных портативных игровых систем.

Этим устройством станет Lenovo Legion Go S весом 1,6 фунта. Это обновленная версия восьмидюймового устройства компании, отказывающаяся от съемных контроллеров и подставки в стиле Nintendo Switch в пользу более легкой и традиционной конструкции с эргономичным захватом, который удобно лежит в руках. Реклама

Legion Go S также будет одним из немногих портативных устройcтв с экраном 120 Гц, что позволяет играм на низкой мощности воспроизводиться плавно, даже если частота кадров не высока. Разрешение экрана будет 1920 x 1200, и в нем будет использоваться новый чип AMD Ryzen Z2 Go, который является эксклюзивным для Lenovo.

Таким образом, новинка может устранить основные недостатки, выявленные в обзоре Legion Go, добавив настраиваемую RGB-подсветку вокруг джойстиков, слегка увеличенную 55-ватт-часовую батарею, несколько рычагов для регулирования хода триггеров и менее навязчивую сенсорную панель, сохранив при этом два порта USB 4.

Однако Lenovo не ограничивается только SteamOS. Компания выпустит и версию Legion Go S на базе Windows уже в этом месяце, то есть на четыре месяца раньше моделей SteamOS. Модель на Windows будет белой.

В любом случае модель с SteamOS не готова к выпуску. Представители Valve Лоуренс Янг и Пьер-Луп Гриффе сообщают, что они работают с Lenovo всего несколько месяцев, и интеграция еще не завершена. Сенсорная панель, гироскоп, RGB-подсветка и настройка TDP (тепловыделение) все еще в списке задач.

Версия на Windows, которая поступит в продажу в январе, будет стоить $729,99 и оснащена 32 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 1 ТБ. В мае начнется настоящий эксперимент: пользователи смогут выбрать между SteamOS-версией за $499,99 с 16 ГБ / 512 ГБ, Windows-версией за $599,99 с 16 ГБ / 1 ТБ или Steam Deck с OLED-дисплеем, стоимость которых составляет $399 и $549 соответственно.

Также будет один важный компонент, который заставит выбирать между Steam Deck и Legion Go S, потому что AMD Z2 Go — это другой чип. В то время как объявленный вчера Z2 Go сокращает количество ядер и поколений GPU, чтобы быть более похожим на полузаказные части Aerith и Sephiroth от Steam Deck, он нацелен на более высокие уровни мощности. И менеджер продукта Legion Go Алекс Чжу подтверждает, что Legion Go S нацелен на производительность в 20 ватт, 30 ватт или даже 40 ватт, что, вероятно, обеспечит более высокую производительность (и меньшую автономность) по сравнению с чипом Steam Deck на 15 ватт и ниже.

Чжу говорит, что Lenovo рассчитывает на время работы батареи от двух до 2,5 часов в требовательных играх — что соответствует базовым расчетам, если разделить 55-ватт-часовую батарею на 20 ватт, при условии, что остальные компоненты системы не потребляют значительно больше энергии. В некоторых регионах также будут доступны версии с уже существующим чипом AMD Z1 Extreme. Все устройства Legion Go S можно укомплектовать полноразмерными твердотельными накопителями формата M.2 2280.

Между прочим, Valve не оставляет за собой ключевые особенности Steam Deck, такие как предскомпилированные шейдеры, или что-то другое. Янг и Гриффе утверждают, что будут выпускаться обновления SteamOS для всех устройств, включая Legion Go S, за исключением изменений, уникальных для оборудования.

На данный момент Lenovo — единственный партнер Valve для разработки устройства на SteamOS. Однако Гриффе намекает, что Valve близка к публичному выпуску новой бета-версии SteamOS, которая, возможно, начнет работать на других портативных устройствах. Valve ранее подтверждала, что работает над поддержкой SteamOS для Asus ROG Ally.

Возможно, бета-версия SteamOS выйдет даже раньше официального релиза Legion Go S на SteamOS, а это планируется после марта.

Однако настоящая мечта — это купить портативный ПК и использовать его сразу, как Nintendo Switch, без необходимости устанавливать операционную систему отдельно. Именно поэтому Lenovo работает с Valve: Чжу согласен, что SteamOS обеспечивает наилучший пользовательский опыт при использовании «из коробки». Но он также отмечает, что Windows предлагает целую экосистему для игр и продуктивности, в которой компания считает, что ее клиенты все еще заинтересованы.

Чжу признает, что SteamOS — это эксперимент для Lenovo, и компания будет анализировать отзывы и развитие ситуации, прежде чем принимать дальнейшие решения. Lenovo также работает над созданием более крупной модели Legion Go 2 с отсоединяемыми контроллерами и 8,8-дюймовым OLED-экраном и привезла прототип этой модели на CES.

На данный момент у Lenovo нет «конкретных планов» установки SteamOS на более крупный Legion Go, только Windows — но компания, возможно, пересмотрит это после появления данных о продажах в мае.

Между тем Valve продолжает работать над будущей версией Steam Deck, утверждая, что сотрудничество с такими компаниями, как Lenovo, не уменьшило желания создавать собственные устройства. Однако AMD Z2 не является тем самым «прорывом», которого Valve ждала. Таким образом, Steam Deck на AMD Z2 не будет.

