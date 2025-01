Сюрреалистичный режиссёр Йоргос Лантимос выпустил фотоальбом, снятый на плёнку.

Влиятельный режиссер Йоргос Лантимос выпустил книгу с фотографиями, сделанными во время съемок своего последнего фильма «Kinds of Kindness».

Книга, получившая название «I shall sing these songs beautifully», наполнена как цветными, так и черно-белыми снимками, выполненными в фирменном абсурдистском и сюрреалистическом стиле Лантимоса. Все фотографии были сделаны в Новом Орлеане, во время работы над фильмом, в котором снимались Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Джесси Племонс, Маргарет Куалли, Джо Олвин и Хантер Шафер.

Лантимос предпочитает снимать все свои фильмы на пленку, поэтому логично, что и фотографии он создает на этом же носителе. Пресс-релиз отмечает, что греческий режиссер ценит творческую близость, которую предоставляет этот медиум.

Книга «I shall sing these songs beautifully» отличается от обычных фотоальбомов о работе над фильмом. Она не следует хронологии картины, а позволяет превращать фотографии в отдельные фрагменты новой истории.

Снимки сопровождаются короткими текстами, написанными Лантимосом под вдохновением древнегреческой поэтессы Сапфо. Эти фрагментарные лирики предназначены для музыкального сопровождения. Одно из таких текстов в книге звучит так: «он снова начал плакать. она ничего не чувствовала. плачь стал его естественным состоянием. она побуждала его плакать больше. сильнее. не сдерживаться. позже той ночью он умер.» Название книги также является отсылкой к Сапфо.

Книга издана MACK, издательством, выпустившим фотокнигу Софии Копполы ARCHIVE, которая разошлась тиражом более 100 000 экземпляров по всему миру.

Майкл Мак, основатель MACK Books, отмечает, что «если «Kinds of Kindness» объединяет три отдельно связанных сюжета в одном фильме, то «I shall sing these songs beautifully» является четвертым, исследуемым в формате книги».

По его словам, это издание отличается от большинства книг о кино, не являясь сувениром с изображениями известных актеров и узнаваемыми сценами в виде кадров из фильма. Фотографии Йоргоса тонко используют актерский состав и съемочные локации, используя его отличительный визуальный язык для создания совершенно новой истории, возникающей благодаря специфическим вызовам и ограничениям книжной формы.

Фотографии в книге выполнены Йоргосом Лантимосом и изданы MACK BOOKS.

Источник: PetaPixel