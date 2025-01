Коды для Five Nights TD (январь 2025 года)

Последнее обновление: 11 января 2025 года: Проверена актуальность новых кодов для Five Nights TD!

Если вам нужны дополнительные юниты, чтобы справиться с кошмарами в Five Nights TD, у нас есть все актуальные коды для стратегической игры Roblox. Вы сможете получить токены, души и другие полезные бонусы. Реклама

Действующие коды для Five Nights TD (январь 2025)

Ниже приведены все текущие активные и работающие коды для Five Nights TD, которые можно использовать для получения бесплатных наград в январе 2025 года:

UPDATE30 — 20 душ ( НОВИНКА! )

— 20 душ ( ) ENDLESS7 — 2,500 токенов ( НОВИНКА! )

— 2,500 токенов ( ) HAPPYNEWYEAR — 1x эксклюзивный пак 6 ( НОВИНКА! )

— 1x эксклюзивный пак 6 ( ) SEASON6 — 15 душ

— 15 душ GLAMROCK — 5,000 токенов

— 5,000 токенов SECURITYBREACH — 1x эксклюзивный пак 6

— 1x эксклюзивный пак 6 SANTASHOP — 5,000 печений

— 5,000 печений CHRISTMAS — 250 печений

— 250 печений FIVENIGHTSTD — 100 токенов

Прекратившие действие коды для Five Nights TD

Ниже приведен список кодов для Five Nights TD, которые больше не действуют с января 2025 года:

UPDATE29

PIZZASIM

SEASON5

CHRISTMASENDLESS

UPDATE28

UPDATE27

CALENDER

GIFT

UPDATE26

RANKED2V2

470MVISITS

STEAMPUNKENDLESS

STEAMPUNK

UPDATE25

RANKED

VERSUS

UPDATE24

KRONOS

UPDATE23

NEWLOBBY

SPROCKET

POTIONS

Как активировать коды для Five Nights TD

Чтобы активировать коды для Five Nights TD, запустите игру Roblox и следуйте инструкции:

Обратите внимание на значки внизу экрана. Вы увидите три значка. Нажмите на значок шестеренки, чтобы открыть меню настроек. Прокрутите меню вниз до поля кодов. Здесь введите ваш код, внимательно проверив правильность ввода. Нажмите GO, чтобы активировать выбранный код.

Почему мой код для Five Nights TD не работает?

Если ваш код не работает, возможно, он был введен неверно или уже истек. Убедитесь, что вы ввели код точно так же, как в разделе с актуальными кодами. Можете скопировать код и вставить его в Roblox для уверенности.

Второй вариант — код уже истек или использован. Если он был введен, но систему его не признает, вероятно, он больше не доступен.

Как получить больше кодов для Five Nights TD

Чтобы самому находить коды для Five Nights TD, присоединитесь к Discord серверу игры. Там вы найдете канал «codes», где разработчики публикуют новые коды по мере их добавления.

Что такое Five Nights TD в Roblox?

Five Nights TD — это игра в жанре башен, вдохновленная серией игр Five Nights at Freddy’s. Как и в большинстве игр этого жанра, ваша цель — стратегически обороняться от атак аниматроников FNAF, стремящихся захватить вашу базу. Вам потребуется размещать юниты, чтобы остановить их, задействуя таких известных персонажей как Фредди, Чика, Бонни и других.

В ходе игры вам предстоит приобретать новые юниты, повышать уровни сложности и сражаться с боссами, сталкиваясь с самыми известными противниками франшизы.

Источник: IGN