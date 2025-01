Современный кассетный плеер с Bluetooth и ретро-наушниками — лучший опыт CES 2025

В современном мире, где даже случайные меломаны осознают, насколько небольшие выплаты музыкантам приносят потоковые сервисы, возвращение физических носителей кажется неизбежным. В прошлом году продажи виниловых пластинок выросли на 10,5% и составили 6,7 миллиона штук благодаря исполнителям таким как Тейлор Свифт и Fleetwood Mac. Хотя продажи компакт-дисков остаются стабильными, кассеты также начали возвращать свою популярность.

С 81 тысячей проданных кассет в 2015 году до 436,4 тысячи в 2022 году такой рост объясняется тем, что поколение Z активно увлекается ретро-форматами и их доступностью. Артисты выпускают альбомы на кассетах по цене около 10 долларов, что значительно дешевле новых виниловых пластинок, которые гораздо дороже. Французская компания We Are Rewind поставила перед собой цель создать стильный и функциональный кассетный плеер, вдохновленный оригинальным Sony Walkman. На выставке CES 2025 устройство оправдало ожидания. Реклама

Предлагаемый в четырех цветовых вариантах и стоящий около $160, этот аудио-плеер имеет много достоинств. Кассетный плеер We Are Rewind может воспроизводить все виды кассет, от I до IV, поддерживая двухканальное стерео с частотной характеристикой от 30Hz до 12,500Hz и сигнал-шум 50dB при минимальном искажении.

Плеер использует Bluetooth 5.1 для подключения к беспроводным наушникам и колонкам. We Are Rewind также предлагает свои ретро-наушники EQ-001 за $52 с тремя сменными накладками, 12-часовой работой от батареи и тремя режимами эквалайзера. Эти наушники совместимы с мобильными телефонами и поддерживают голосовые команды.

Если вы предпочитаете старую школу, доступен 3.5мм разъем для подключения проводных наушников и дополнительный разъем для записи на кассеты типа I. Качество записи достаточно высокое с частотной характеристикой от 30Hz до 10,000Hz и сигнал-шум 45dB при 1% искажений. Плеер We Are Rewind оснащен встроенной литий-ионной батареей, обеспечивающей 10-12 часов работы.

Во время моего использования устройства я прослушивал кассеты таких исполнителей как The Weeknd, Linkin Park и других. Благодаря технологии плеера звук был мягким и теплым, без лишних шумов. Это что-то среднее между выразительным звучанием винила и чистотой компакт-диска.

При добавлении наушников в комплект прослушивание превращается в уникальный ретро-опыт. Однако пользователям придется выбирать, какие кассеты брать с собой, будь то альбом или собственный микстейп, что придаёт процессу своеобразное очарование.

We Are Rewind намеренно сосредоточились на элементах прошлого, сочетая их с современными тенденциями. Это не просто новинка, а иной способ слушать музыку в эпоху мгновенной доступности информации, что имеет свои плюсы и минусы. Я с нетерпением жду, когда We Are Rewind выпустит свой портативный бумбокс Blaster за $429.

Источник: TechRadar