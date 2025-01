Обзор Ayaneo Pocket Micro: миниатюрный планшет на Android для эмуляции игр

Быстрый обзор Ayaneo Pocket Micro

Ayaneo Pocket Micro действительно впечатляет своими компактными размерами. Этот невероятно маленький Android планшет весит менее 250 граммов и имеет размеры всего 156 x 63 x 18 мм. Встроенные джойстики, D-pad, кнопки лицевой панели и плечевые входы делают его удобным для игр. Он оборудован ярким 3.5-дюймовым IPS сенсорным экраном с разрешением 960 x 640 и соотношением сторон 3:2, что идеально подходит для игр на Game Boy Advance.

Эта модель разрабатывалась, в первую очередь, как переносная консоль для эмуляции ретро-игр. В комплекте идет собственное Android лаунчер и набор приложений Ayaneo, позволяющих импортировать различные ретро-игры, хоть интерфейс и может немного уступать по качеству. Бесплатные эмуляторы доступны через Google Play Store, а также имеется удобный слот для microSD, что существенно упрощает процесс загрузки игр. Реклама

Опыт игры на классических консолях оправдывает себя. Управление отзывчивое, что особенно заметно в таких играх, как The Legend of Zelda: A Link to the Past и Pokémon Ruby. Кнопки и D-pad мягкие и приятные на ощупь, напоминая консоли Nintendo 2DS. Игры для GBA работают идеально, даже те, что используют 3D графику, например, Driver 3.

Сосредоточив внимание на Game Boy, Ayaneo Pocket Micro также поддерживает эмуляцию других систем. Однако, при загрузке более современных игр, производительность может снизиться, что связано с использованием бюджетного чипа Helio G99.

В Android-играх ситуация аналогична: простые 2D игры, как Stardew Valley или Vampire Survivors, работают отлично, но более сложные 3D миры, как в Genshin Impact, могут снижать частоту кадров. Качество встроенных динамиков оставляет желать лучшего, что делает их использование почти неизбежным даже при домашних играх.

Цена и доступность Ayaneo Pocket Micro

Доступен на IndieGogo

Начальная цена от $189

Розничная цена от $219

Ayaneo Pocket Micro в настоящее время продается только через IndieGogo. Базовая версия с 6 ГБ RAM и 128 ГБ памяти стоит $189, в то время как улучшенная модель с 8 ГБ RAM и 256 ГБ памяти начинается с $249. Разнообразие цветов на выбор: экономичная версия — красная или черная, премиальная — черная или золотисто-мароновая. Цена на уровне с другими современными аналогами, что делает ее доступной покупкой для поклонников ретро-гейминга.

Дизайн и особенности

Прочный металлический корпус

Удобные кнопки и D-pad

Функциональность Android

Корпус Ayaneo Pocket Micro выполнен из алюминиевого сплава, что придает ему прочность. Задняя часть выполнена из пластика, чтобы сохранить вес. Дизайн напоминает конструкции Nintendo и удобен для игры в 3D игры. На верхней стороне находятся кнопки управления, а справа кнопка домой и кнопка RC.

Производительность

Ayaneo Pocket Micro лучше всего подходит для эмуляции игр Game Boy. Все испытанные игры работали безупречно, выдают четкую картинку даже на ярком экране. Однако, попытки запустить более современные игры приводят к снижению производительности, что ожидаемо для этого чипсета.

Итог

Ayaneo Pocket Micro прекрасно подходит для фанатов ретро-игр. Если для вас важно качество звука, следует задуматься об использовании наушников, так как динамики оставляют желать лучшего. В целом, это отличное устройство для всех, кто тоскует по классическим игровым системам.

Источник: TechRadar