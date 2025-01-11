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Инсайдер раскрыл информацию о предстоящем выходе игр для Xbox на PS5

11.01.2025
Утверждается, что давняя франшиза Microsoft утекла на PS5 Утверждается, что давняя франшиза Microsoft утекла на PS5

По утверждению инсайдера индустрии NateDrake, два эксклюзивных тайтла для Xbox выйдут на PS5 уже в этом году. Оба проекта пользуются огромной популярностью у игроков на Xbox, причем один из них ассоциируется с, пожалуй, самым известным маскотом платформы.

Halo: The Master Chief Collection и Flight Simulator 2024 – следующие игры от Xbox, которые придут на PS5

На подкасте Nate The Hate, NateDrake заявил, что в 2025 году стоит ожидать больше игр от Xbox на других платформах. Это касается не только таких ожидаемых игр, как Doom: The Dark Ages и The Outer Worlds 2.

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«Итак, игры, о которых я слышал, будут выпущены на нескольких платформах в 2025 году, и среди них Flight Simulator, который придет на PlayStation 5 и Switch 2. Также Halo: The Master Chief Collection прибудет на PS5 и Switch 2», — сообщил Nate Drake.

Следующая информация более спекулятивная, так как её еще не обнародовали официально. Он также отметил, что если слухи о Gears of War Collection подтвердятся, то она появится на PS5 в день выхода. Это заявление подкрепляет предположение, что любая игра от Xbox, выпущенная в 2025 году, попадет на PS5. Будет ли это в день релиза или с задержкой, неизвестно, но вполне вероятно, что это будет зависеть от конкретной игры.

Как и все слухи и предположения, эту информацию следует воспринимать с недоверием. Официальные анонсы данных игр пока отсутствуют. Однако NateDrake ранее не раз подтверждал свою надежность, так что в его словах может быть доля правды.

Обсуждение выхода Halo на платформы PlayStation идет уже достаточно давно. В прошлом году бывший глава Xbox Питер Мур заявил, что обсуждения относительно порта Halo на PlayStation действительно велись. Другие инсайдеры также утверждали, что Master Chief в какой-то форме появится на PlayStation, включая возможный ремастер первой части.

Ранее ходили слухи, что Microsoft Flight Simulator появится на PS5.

Источник: PlayStationLifestyle

ПульсХаб
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