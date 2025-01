Инсайдер раскрыл информацию о предстоящем выходе игр для Xbox на PS5

По утверждению инсайдера индустрии NateDrake, два эксклюзивных тайтла для Xbox выйдут на PS5 уже в этом году. Оба проекта пользуются огромной популярностью у игроков на Xbox, причем один из них ассоциируется с, пожалуй, самым известным маскотом платформы.

Halo: The Master Chief Collection и Flight Simulator 2024 – следующие игры от Xbox, которые придут на PS5

На подкасте Nate The Hate, NateDrake заявил, что в 2025 году стоит ожидать больше игр от Xbox на других платформах. Это касается не только таких ожидаемых игр, как Doom: The Dark Ages и The Outer Worlds 2. Реклама

«Итак, игры, о которых я слышал, будут выпущены на нескольких платформах в 2025 году, и среди них Flight Simulator, который придет на PlayStation 5 и Switch 2. Также Halo: The Master Chief Collection прибудет на PS5 и Switch 2», — сообщил Nate Drake.

Следующая информация более спекулятивная, так как её еще не обнародовали официально. Он также отметил, что если слухи о Gears of War Collection подтвердятся, то она появится на PS5 в день выхода. Это заявление подкрепляет предположение, что любая игра от Xbox, выпущенная в 2025 году, попадет на PS5. Будет ли это в день релиза или с задержкой, неизвестно, но вполне вероятно, что это будет зависеть от конкретной игры.

Как и все слухи и предположения, эту информацию следует воспринимать с недоверием. Официальные анонсы данных игр пока отсутствуют. Однако NateDrake ранее не раз подтверждал свою надежность, так что в его словах может быть доля правды.

Обсуждение выхода Halo на платформы PlayStation идет уже достаточно давно. В прошлом году бывший глава Xbox Питер Мур заявил, что обсуждения относительно порта Halo на PlayStation действительно велись. Другие инсайдеры также утверждали, что Master Chief в какой-то форме появится на PlayStation, включая возможный ремастер первой части.

Ранее ходили слухи, что Microsoft Flight Simulator появится на PS5.