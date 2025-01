Известный шутер для Xbox может появиться на PS5 вместе с Halo — СМИ

Сегодня инсайдер из индустрии NateDrake сообщил, что эксклюзив для Xbox, игра Halo: The Master Chief Collection, появится на PS5 в 2025 году. Выглядит так, что еще один популярный шутер для Xbox может появиться на платформе Sony в этом году.

Gears of War: Ultimate Edition, по слухам, выйдет на PS5 в этом году

Согласно словам приглашенного обозревателя из Windows Central, Jez Corden, еще три эксклюзива для Xbox готовятся выйти на PS5. Среди них: Senua’s Saga: Hellblade 2, Age of Mythology и Gears of War: Ultimate Edition, релиз которых может состояться на PS5 в 2025 году. Реклама

NateDrake также утверждает, что Halo: The Master Chief Collection и Microsoft Flight Simulator 2024 выйдут на PS5 в этом году. В дополнение он предложил, что Final Fantasy 7 Remake и Rebirth появятся на Xbox в 2025 и 2026 годах соответственно. По словам Кордена, Microsoft в этом году может достичь значительных успехов в продажах.

«Если всё это правда — а к слухам всегда нужно относиться с долей скептицизма, так как планы могут измениться — Microsoft, вероятно, заработает в этом году на контенте больше, чем когда-либо», — отметил Корден. «Microsoft активно развивает контент собственной разработки, включающий неанонсированные игры, выход которых планируется на Xbox Showcase, традиционно проходящий в июне». «Для большинства игр версии для PlayStation и Nintendo Switch будут готовы либо в день запуска, либо через несколько месяцев. Студии, работающие над этими играми, получат доход и инвестиции, которые помогут им достичь новых высот», — продолжил он.

Слухи о выходе Gears of War на PlayStation циркулируют с начала прошлого года.

Первая игра Gears of War была выпущена для Xbox 360 в 2006 году и стала одной из знаковых франшиз Xbox. Ultimate Edition, вышедшее в 2015 году, представляет собой ремастированную версию с улучшенной графикой.

Появление игр Xbox на PS5 стало уже привычным. Такие игры, как Pentiment и Sea of Thieves, уже доступны на платформе Sony, а Indiana Jones and the Great Circle появится позже в этом году. Что делает переход Gears и Halo на PlayStation особенным, так это их тесная связь с брендом Xbox. Однако, как и все слухи, их стоит воспринимать с известным недоверием. Более подробная информация станет доступной после официального анонса этих портов.

(Источник: Windows Central)

Источник: PlayStationLifestyle