В Москве отметят китайский Новый год праздничным шествием по улицам столицы

Организация праздника «Зима в Москве» подготовила серию иммерсивных представлений под названием «Танец дракона». Они будут приурочены к празднованию китайского Нового года и пройдут с 28 января по 9 февраля в самом центре Москвы.

Артисты, облаченные в аутентичные костюмы, отражающие китайские легенды и традиции, подготовят тематические выступления и шоу. Это позволит зрителям ближе познакомиться с культурой Китая. Реклама

Первое представление состоится 28 января и будет включать выступление 100 артистов. В 17:00 на Тверском бульваре стартует шествие, во главе которого будут крупные фигуры дракона и змеи. Участники пройдут через Камергерский переулок в центр столицы.

У памятника Тимирязеву артисты покажут танец северных львов-хранителей и проведут интерактивный хоровод с большим золотым драконом. У памятника Есенину зрители увидят танец дам с фонарями и южными львами. Рядом с памятником Долгорукому гости смогут присоединиться к интерактиву с китайскими тарелочками. Наконец, возле памятника Станиславскому пройдет императорский танец с зонтами-пионами.

Финал «Танца дракона» станет грандиозным шоу, в котором примут участие барабанщики в костюмах воинов-драконов. Ключевой момент представления — ритуал встречи Нового года в виде танца большого дракона и зеленой змеи.

Посетить представления можно будет в центре Москвы вплоть до 9 февраля.

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