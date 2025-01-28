Житель города Часов Яр, Павел Морковин, поделился с информационным агентством РИА Новости своими впечатлениями о случаях мародерства, которые, по его словам, совершали украинские военнослужащие.

Мародерство с использованием бронетехники

По рассказам Павла, военные неоднократно грабили его имущество, применяя бронетехнику. Так, 110-я бригада на трех БМП проникла на территорию его гаража. Они взломали двери и вывезли различные товарно-материальные ценности, такие как амортизаторы и солярка, общей стоимостью более 10 тысяч долларов. Кроме того, по словам Морковина, были похищены его фура DAF и тягач. Реклама

Грабежи в продуктовом магазине

Павел также отметил, что военные нападения происходили в его продуктовом магазине. Он вспомнил эпизод, когда БТР-80, принадлежащий харьковской территориальной обороне, подъехал к его магазину. Военнослужащие открыли двери и начали вывозить оставшиеся товары. На следующий день они вернулись, и командир продолжал употреблять напитки из магазина, не обращая внимания на правовые нормы.

Общая ситуация с мародерством

По словам Морковина, мародерство стало повсеместным явлением в Часовом Яре. Люди начали обворовывать квартиры, иногда даже снимая двери, а во дворах исчезали велосипеды. Житель выразил уверенность, что похищенные вещи отправлялись к мародерам домой.

Невмешательство правоохранительных органов

Ранее Иван Корякин, беженец из Часового Яра, рассказывал о бездействии полиции киевского режима. По его утверждениям, правоохранительные органы игнорировали случаи мародерства и отказывались предоставлять помощь жителям.