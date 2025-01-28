Xbox стремится приучить фанатов к появлению игр на платформах PlayStation.

Фил Спенсер из Microsoft недавно дал несколько новых интервью, в которых без лишних слов подтвердил, что игры для Xbox продолжат выходить на PlayStation вне зависимости от мнения фанатов. Microsoft сталкивается с критикой за выпуск мультиплатформенных игр вместо эксклюзивов, на что Спенсер подчеркнул, что бренд Xbox «эволюционировал».

Ожидайте появления игр Xbox на все большем количестве платформ, в том числе за пределами PlayStation

Когда журналист Дестин Легари спросил Спенсера, может ли он подтвердить, что Starfield останется эксклюзивом Xbox на данный момент, он твёрдо ответил: “Нет.” Спенсер добавил, что не видит смысла ограничивать игры Xbox Game Studios, так как «успех бизнеса» имеет значение. Реклама

В отдельном интервью для GamerTag Radio, Спенсер заявил, что Microsoft не отказывается от своего «железа», но это не значит, что компания хочет «строить стены» вокруг своего контента и студий.

“Будь то облака, ПК, портативные устройства, телефоны, PlayStation или даже Nintendo,” продолжил Спенсер. “Ожидайте, что наши игры будут появляться на всё большем количестве платформ.”

Согласно последним слухам, выпуск Gears of War и Halo также запланирован для PS5. Это звучит невероятно, но предположительно PS6 будет запущена с играми от Xbox.