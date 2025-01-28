Обеспокоены, что FSR 4 от AMD уступит Nvidia DLSS 4? Не волнуйтесь, всё обнадёживает.

AMD FSR 4: Новое поколение технологий повышения частоты кадров
- AMD FSR 4 станет «простой заменой» для FSR 3.1.
- Теоретически все игры, поддерживающие FSR 3.1, должны также поддерживать новую технологию.
- Эта информация основана на слухах, однако она уже косвенно подтверждалась AMD.
AMD готовит множество игр с поддержкой FSR 4, эксклюзивной технологии повышения частоты кадров для готовящихся к выходу графических карт RDNA 4. Одной из первых игр с поддержкой станет Call of Duty: Black Ops 6.
По текущим предположениям, AMD планирует заменить существующий файл библиотеки FSR 3.1 на новый FSR 4. Это значит, что FSR 4 будет совместима со всеми играми, поддерживающими FSR 3.1, без необходимости вмешательства со стороны разработчиков. Таким образом, улучшение будет работать автоматически в уже существующих играх.
Хотя это остается слухом, подтверждение этому можно найти в маркетинговых материалах AMD, опубликованных при анонсе FSR 4 на CES 2025.
В настоящее время более 50 игр уже поддерживают FSR 3.1, и, по имеющейся информации, они будут совместимы с FSR 4. Поддержка основана на FSR 3.1, поскольку эта версия включает генерацию кадров, в отличие от более ранней FSR 3.
Анализ: Хорошие новости с условием поддержи RDNA 4
Это явно хорошие новости для тех, кто рассматривает покупку графической карты RX 9070, которая станет первой моделью с FSR 4 при выпуске новых графических процессоров в марте. AMD уже объяснила, что задержка связана с необходимостью тщательно подготовить карты RDNA 4 и обеспечить поддержку большего количества игр с FSR 4.
FSR 4 от AMD — значительный шаг вперед в технологии повышения частоты кадров, однако она будет эксклюзивной для RDNA 4. Это изменяет открытый характер технологии, ранее доступной и для графических процессоров Nvidia, и для старых моделей AMD. Это изменение может вызвать недовольство некоторых пользователей, но оно направлено на улучшение качества апскейлинга и генерации кадров.
Источник: TechRadar