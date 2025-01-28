Обеспокоены, что FSR 4 от AMD уступит Nvidia DLSS 4? Не волнуйтесь, всё обнадёживает.

AMD FSR 4: Новое поколение технологий повышения частоты кадров

AMD FSR 4 станет «простой заменой» для FSR 3.1.

Теоретически все игры, поддерживающие FSR 3.1, должны также поддерживать новую технологию.

Эта информация основана на слухах, однако она уже косвенно подтверждалась AMD.

AMD готовит множество игр с поддержкой FSR 4, эксклюзивной технологии повышения частоты кадров для готовящихся к выходу графических карт RDNA 4. Одной из первых игр с поддержкой станет Call of Duty: Black Ops 6. Реклама

По текущим предположениям, AMD планирует заменить существующий файл библиотеки FSR 3.1 на новый FSR 4. Это значит, что FSR 4 будет совместима со всеми играми, поддерживающими FSR 3.1, без необходимости вмешательства со стороны разработчиков. Таким образом, улучшение будет работать автоматически в уже существующих играх.

Хотя это остается слухом, подтверждение этому можно найти в маркетинговых материалах AMD, опубликованных при анонсе FSR 4 на CES 2025.

В настоящее время более 50 игр уже поддерживают FSR 3.1, и, по имеющейся информации, они будут совместимы с FSR 4. Поддержка основана на FSR 3.1, поскольку эта версия включает генерацию кадров, в отличие от более ранней FSR 3.

Анализ: Хорошие новости с условием поддержи RDNA 4

Это явно хорошие новости для тех, кто рассматривает покупку графической карты RX 9070, которая станет первой моделью с FSR 4 при выпуске новых графических процессоров в марте. AMD уже объяснила, что задержка связана с необходимостью тщательно подготовить карты RDNA 4 и обеспечить поддержку большего количества игр с FSR 4.

FSR 4 от AMD — значительный шаг вперед в технологии повышения частоты кадров, однако она будет эксклюзивной для RDNA 4. Это изменяет открытый характер технологии, ранее доступной и для графических процессоров Nvidia, и для старых моделей AMD. Это изменение может вызвать недовольство некоторых пользователей, но оно направлено на улучшение качества апскейлинга и генерации кадров.

Источник: TechRadar