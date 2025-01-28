У вас есть возможность приобрести восстановленный Kindle Paperwhite 2021 года всего от 90 долларов.

Если вам скучно из-за того, что на улице слишком холодно, вот предложение, которое может помочь вам скоротать время: Woot продает восстановленный Kindle Paperwhite 2021 с 16 ГБ памяти и рекламой всего за 89,99 долларов с 90-дневной гарантией, что позволяет сэкономить около 60 долларов по сравнению с последней моделью. Новые покупатели Woot также могут получить дополнительные 10 долларов скидки, используя код FIRETENOFF при оформлении заказа до 1 февраля в 1:00 ночи по восточному времени, снизив стоимость до 79,99 долларов.

Хотя это уже не самая новая версия Kindle Paperwhite от Amazon, модель 2021 года остается моим любимым устройством для чтения от Amazon. В отличие от базовой модели Kindle, которая стоит от 109,99 долларов, этот вариант имеет защиту IPX8 от воды, что делает его идеальным для чтения в ванной. Дисплей с разрешением 300 ppi обеспечивает четкость изображения и имеет регулируемую цветовую температуру, что позволяет одинаково комфортно читать как ночью, так и днем. Этот 6,8-дюймовый ридер также обладает удивительной автономностью, позволяя вам читать в течение нескольких месяцев на одном заряде. Благодаря поддержке USB-C его можно быстро зарядить. Реклама

Однако, выбирая Paperwhite 2021 года вместо версии 2024 года, стартующей с цены 159,99 долларов, вы делаете определённые уступки. Например, последняя версия работает заметно быстрее, имеет слегка увеличенный 7-дюймовый экран и более глубокие уровни контраста.

Источник: TheVerge