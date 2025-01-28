Получили приглашение? Началась рассылка инвайтов на испытание Nintendo Switch 2

Приглашения на мероприятие Nintendo Switch 2 Experience уже отправлены
- Предварительные показы состоятся в городах Северной Америки, Европы, Азии и Океании.
- Списки ожидания откроются 29 января для тех, кто не получил приглашение.
Приглашения на мероприятие Nintendo Switch 2 Experience начали рассылать. После долгожданного анонса преемника Nintendo Switch компания объявила о проведении эксклюзивного показа, на котором фанаты смогут познакомиться с новой консолью до её выхода.
Регистрация началась в начале месяца, и официальные приглашения уже отправлены ряду счастливчиков из числа публики. Те, кто получил приглашения, были оповещены по электронной почте о своём участии и о выбранном местоположении, о чем с радостью делятся в социальных сетях.
Для фанатов, которые не смогли получить приглашения, Nintendo сообщила, что в случае отмены может появиться возможность посетить мероприятие. Списки ожидания откроются 29 января и будут доступны в порядке живой очереди.
Мероприятие Nintendo Switch 2 Experience стартует в Нью-Йорке 4 апреля и продлится до июня. Конкретные даты для некоторых городов пока не объявлены.
Северная Америка
- Нью-Йорк: 4 — 6 апреля
- Лос-Анджелес: 11 — 13 апреля
- Даллас: 25 — 27 апреля
Европа
- Париж: 4 — 6 апреля
- Лондон: 11 — 13 апреля
- Милан: 25 — 27 апреля
- Берлин: 25 — 27 апреля
- Мадрид: 9 — 11 мая
- Амстердам: 9 — 11 мая
Океания
- Мельбурн: 10 — 11 мая
Азия
- Токио (Макухари): 26 — 27 апреля
- Сеул: 31 мая — 1 июня
- Гонконг: даты будут объявлены
- Тайбэй: даты будут объявлены
Источник: TechRadar