Получили приглашение? Началась рассылка инвайтов на испытание Nintendo Switch 2

Приглашения на мероприятие Nintendo Switch 2 Experience уже отправлены

Предварительные показы состоятся в городах Северной Америки, Европы, Азии и Океании.

Списки ожидания откроются 29 января для тех, кто не получил приглашение.

Приглашения на мероприятие Nintendo Switch 2 Experience начали рассылать. После долгожданного анонса преемника Nintendo Switch компания объявила о проведении эксклюзивного показа, на котором фанаты смогут познакомиться с новой консолью до её выхода. Реклама

Регистрация началась в начале месяца, и официальные приглашения уже отправлены ряду счастливчиков из числа публики. Те, кто получил приглашения, были оповещены по электронной почте о своём участии и о выбранном местоположении, о чем с радостью делятся в социальных сетях.

Для фанатов, которые не смогли получить приглашения, Nintendo сообщила, что в случае отмены может появиться возможность посетить мероприятие. Списки ожидания откроются 29 января и будут доступны в порядке живой очереди.

Мероприятие Nintendo Switch 2 Experience стартует в Нью-Йорке 4 апреля и продлится до июня. Конкретные даты для некоторых городов пока не объявлены.

Северная Америка

Нью-Йорк: 4 — 6 апреля

Лос-Анджелес: 11 — 13 апреля

Даллас: 25 — 27 апреля

Европа

Париж: 4 — 6 апреля

Лондон: 11 — 13 апреля

Милан: 25 — 27 апреля

Берлин: 25 — 27 апреля

Мадрид: 9 — 11 мая

Амстердам: 9 — 11 мая

Океания

Мельбурн: 10 — 11 мая

Азия

Токио (Макухари): 26 — 27 апреля

Сеул: 31 мая — 1 июня

Гонконг: даты будут объявлены

Тайбэй: даты будут объявлены

Источник: TechRadar