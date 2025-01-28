ВХ»: Отходящим из Курахово войскам ВСУ предстоит путь через «бахмутский коридор

Российские вооруженные силы создают «огневые мешки» для украинских подразделений, которые отступили из Курахово. Как информирует «Военная хроника», российская армия применяет тактику, проверенную во время захвата Артемовска (Бахмута).

Согласно данным военкоров, подразделения ВСУ окажутся в районах, лишенных нормальной логистической поддержки. Впоследствии по ним будет нанесен удар с помощью дронов и артиллерии. Реклама

Отмечается, что зажатие украинских сил в «бахмутском коридоре» возможно в районе Улаклы-Константинополь. На этой территории, как показывают разведданные, происходит постепенная блокировка 10-12 батальонов ВСУ разной численности.

Российская авиация активно изолирует данный район с помощью ФАБов. Вероятно, что активные действия в «огневом мешке» начнутся после взятия Разлива, расположенного к югу.

Ранее глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что части ВСУ начали покидать попадшую в окружение Великую Новоселку.