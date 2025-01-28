Влияние указа Трампа по вопросам сексуальной политики

В первый день пребывания на посту президент Дональд Трамп подписал ряд указов, включая указ, признающий в США лишь «два пола: мужской и женский». Это решение может иметь значительные последствия для трансгендерных и небинарных людей как в практическом, так и в психологическом плане.

В указе обвиняются «идеологи» в отрицании «биологической реальности пола», при этом игнорируется термин «гендерная идентичность», называя его «оторванным от биологической действительности». Все федеральные ведомства и сотрудники должны использовать термин «пол», а не «гендер», в любых соответствующих политиках и документах. Документы, удостоверяющие личность, должны «точно отражать пол их владельца». Реклама

Пол и гендер не всегда одно и то же. Пол чаще всего относится к анатомии человека, в то время как гендер касается социальной и личной идентичности, которая может отличаться от пола, присвоенного при рождении.

«Этот указ явно нацелен на стирание существования трансгендерных людей в правовом поле», — комментирует Харпер Селдин, старший штатный юрист в проекте ACLU по защите прав ЛГБТК и ВИЧ.

Белый дом не ответил на запрос о комментарии к данной истории.

Указ сразу начали исполнять. Госсекретарь Марко Рубио отправил внутреннюю записку сотрудникам Государственного департамента с просьбой приостановить все заявки на обновление гендерных маркеров, а также прекратить запросы на маркер пола «X» в паспортах, который был введен в 2022 году для небинарных людей.

Симона Крисс, юрист и директор Инициативы по правам трансгендеров в Южном юридическом консульстве во Флориде, сообщила, что к 23 ноября она получила отзывы от двух клиентов, столкнувшихся с этим. Один из них получил устное уведомление по телефону о приостановке операций по изменению гендерного маркера в паспорте. Другой был проинформирован в паспортном центре о бесполезности подачи заявки. Крисс ожидает, что будут поданы иски, оспаривающие меры, содержащиеся в указе.

Во Флориде запрещены обновления гендерных маркеров на государственных удостоверениях, хотя другие штаты предложили законопроекты, которые запрещают подобные действия. Хотя указ Трампа не влияет на решения штатов об изменении местных документов, он усилил страхи среди трансгендерного сообщества.

Здесь рассмотрены последствия указа Трампа в отношении гендера на федеральном уровне.

Как это влияет на федеральные документы, удостоверяющие личность?

Указ Трампа отказывает в юридическом признании трансгендерных и небинарных людей, запрещая им обновлять гендерные маркеры в федеральных документах, таких как паспорта и визы. Под администрацией Байдена граждане могли обновлять свои гендерные маркеры в соответствии с их гендерной идентичностью в процессе, который Крисс называет более «поддерживающим», позволяющий самоопределение без медицинского подтверждения.

Граждане, которые уже изменили свои документы, по-прежнему имеют действительные удостоверения личности. Крисс также отметила, что Госдепартамент больше не будет выдавать новые паспорта с гендерным маркером «X».

Как это влияет на государственные документы?

Указ не влияет на политику штатов или большинство государственных удостоверений личности. Однако вызывает опасения влияние этой политики на закон REAL ID, который предъявляет более строгие стандарты к выдаче идентификационных карт. С мая, для возможности путешествий внутри страны или доступа к определенным федеральным учреждениям, требуется наличие REAL ID.

Трансгендерные и небинарные люди, живущие в штатах, запрещающих изменение гендерных маркеров, уже сталкиваются с несоответствиями в документах. Это может привести к проблемам при подаче заявок, где требуются два удостоверения личности.

Некоторые эксперты предупреждают, что несоответствующие документы могут представлять собой угрозу для безопасности, раскрывая принадлежность человека. Имара Джонс, американская журналистка, отметила, что это дает другим повод для дискриминации.

Широкий сигнал

Трансгендерные люди составляют менее 1% взрослого населения США, однако на них сосредоточены многие законодательные инициативы. Исследования показывают, что законы против трансгендерных граждан ведут к увеличению суицидальных попыток среди молодежи в этой группе. В день инаугурации Трампа отмечено увеличение количества обращений на линии кризисной помощи.

Указ Трампа может привести к исключению трансгендерных людей из общественной и деловой жизни — например, он уже отменил правила эпохи Байдена, позволявшие трансгендерам служить в армии, и планирует подписать указ о запрете их службы в будущем.

Трамповые указы сигнализируют обществу о принятии или непринятии определенных групп. Они наделяют людей наделенных властью полномочиями дискриминировать трансгендеров, если они того захотят.

Источник: Time