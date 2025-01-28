Взгляд изнутри на третий сезон «Белого Лотоса»

Жара на съемочной площадке

На съемочной площадке сериала «Белый лотос», который создает Майк Уайт, температура достигает 43°C. Это не мешает Патрику Шварценеггеру, сыну Арнольда, выполнять отжимания, готовясь к очередному дублю. Основные действия происходят у бассейна отеля Four Seasons на острове Самуи. Актеры рассаживаются на шезлонги, а неподалеку три тайских работника поддерживают огромные отражатели, стоя по колено в воде. Камеры запускаются, и Эйми Лу Вуд, восходящая звезда из «Сексуального воспитания», разговаривает с Шварценеггером, поедая яблоко. Директор съемок Майк Уайт наблюдает за процессом из затемненной кабаны, его настроение поднимает улыбка на лице.

После команды «Стоп» Уайт просит повторить реплику со словами о троичном любовном свидании, добавляя экспрессии. Несколько дублей спустя он выражает удовлетворение, поднимая руки вверх. Вуд приходится съесть уже 15-е яблоко ради непрерывности сюжета, что приводит к проблемам с желудком. Реклама

Новый сезон: Тайландская атмосфера и интриги

Фанаты сериала с нетерпением ожидают выхода третьего сезона с 16 февраля. Действие снова будет разворачиваться в элитном отеле, на этот раз в Тайланде. Майк Уайт, оставаясь верным себе, держит детали сюжета в тайне. Он обещает, что новый сезон будет эпичнее и темнее предыдущих. Первая серия, наполненная напряжением и интригой, обещает захватывающий сюжет с неожиданными поворотами и преступлениями.

В новом сезоне задействованы такие актеры, как Кэри Кун, Уолтон Гоггинс и Паркер Поузи. Они раскроют новые тайны и аспекты своих персонажей, изобилующие неожиданностями. Майку Уайту приходится сталкиваться и с новыми для него вызовами в режиссуре сложных сцен.

Загадочность и параллели с реальностью

Майк Уайт умело использует элементы культуры и духовных практик Юго-Восточной Азии, отображая быт и привычки как богатых посетителей отелей, так и сотрудников. Его антураж всегда богат символикой, будь то обезьяны на крышах отеля или религиозные обряды, с которыми сопрягается каждый этап съемок.

Уайт известен своим исключительным подходом к созданию телесериалов, совместив сатиру на состоятельных людей и детектив. Он продолжает искать вдохновение в личных путешествиях и опыте, придавая каждой серии индивидуальные акценты благодаря снятию в различных странах.

Современность и культурное взаимодействие

Третий сезон отразит взаимодействие между западными туристами и тайской культурой, что активно обсуждалось в подготовительных этапах. Тайские диалоги и элементы восточных мистических обычаев представлены с большой долей подлинности, чему способствовало участие местных продюсеров и консультантов.

Основные темы сериала включают в себя исследование моральных и этических вопросов, социальных отношений и влияние класса на взаимодействие людей. Продюсеры сериала активно интегрируют новых персонажей и подчеркивают социальные и культурные контрасты.

Динамика съемок и атмосфера на площадке

Несмотря на то, что съемочный процесс осложнялся изнуряющей жарой, атмосфера на съемочной площадке была позитивной. Участники съемок отмечают, что Майк Уайт предоставляет свободу актерам в интерпретации ролей. Работа с ним — это подлинное удовольствие, даже когда безжалостное солнце заставляет покрываться потом и визажисты едва успевают удалять следы усталости.

Жизнь в отеле, где снимались эпизоды, позволила актерам передать чувство близости и зависимости, одинаково воздействующее как на снимающихся артистов, так и на их персонажей. Это создало уникальную, почти «кампусную» атмосферу, где реальная жизнь и игровые сцены слились воедино.

Будущее «Белого лотоса»

Сериал уже продлен на четвертый сезон, и, несмотря на то, что Уайт намекает на его возможное завершение через несколько сезонов, энтузиазм аудитории продолжает расти. Майк Уайт уверен, что у него ещё есть идеи для новых сезонов, и находится в созидательном поиске тем, которые смогут раскрыть силу человеческих отношений и проблемы современности через призму эпатирующего, но увлекательного повествования.

Источник: Time