Полная история Twitter / X под руководством Илона Маска

На 4 апреля 2022 года стало известно, что Маск приобрел достаточное количество акций Twitter, чтобы стать крупнейшим индивидуальным акционером компании. Впоследствии он сделал нежданное предложение выкупить 100 процентов акций Twitter по цене $54,20 за штуку, что в общей сложности составило бы около $44 миллиардов. Twitter принял предложение Маска, однако затем начались странности, так как он попытался отменить сделку.

С того времени произошли многочисленные увольнения — и снова увольнения, и еще больше увольнений. Дополнительно возникли скандалы из-за Substack, неоплаченных счетов и проверки на синие галочки. Поскольку доходы от рекламы по-прежнему оставались ниже уровней прошлых лет, в мае 2023 года Илон наконец ушел с поста CEO, назначив на эту должность давнего директора по рекламе NBCUniversal Линду Яккарино. Реклама

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Источник: TheVerge