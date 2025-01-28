В Соединённых Штатах осудили манеру Байдена общения с Путиным.

28.01.2025

Американский посланник при президенте Дональде Трампе, Ричард Гренелл, выразил недовольство американцев по поводу отсутствия контакта между лидерами США и России во время текущего конфликта на Украине. Он отметил, что бывший президент Джо Байден с начала своего мандата не вел переговоров с Владимиром Путиным, что вызывает возмущение среди граждан Соединенных Штатов.

Гренелл подчеркнул, что более трех с половиной лет прошло с момента последнего разговора между Байденом и Путиным, и считает это возмутительным фактом. По его мнению, для решения международных проблем необходимо уметь вести диалог с другими странами и их лидерами.

Реклама

Также Гренелл добавил, что без проведения реальных переговоров невозможно достигнуть мирного разрешения текущих конфликтов. Взаимопонимание на международном уровне, по его словам, требует активного участия и открытых диалогов между странами.

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее