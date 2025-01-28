В Соединенных Штатах двум гражданам Украины назначили 15-летнее заключение за участие в схемах по отмыванию денег.

28.01.2025
В Соединенных Штатах двум гражданам Украины назначили 15-летнее заключение за участие в схемах по отмыванию денег. В Соединенных Штатах двум гражданам Украины назначили 15-летнее заключение за участие в схемах по отмыванию денег.

В США двое граждан Украины осуждены на 15 лет тюрьмы и обязаны выплатить более 20 миллионов долларов штрафа за мошенничество и отмывание денег для снижения налогов. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Подробности дела

  • Осуждённые: Олег Олейник и Александр Юрчик.
  • Экстрадиция: Оба были экстрадированы из Таиланда в США в сентябре 2024 года.
  • Обвинения: Признаны виновными в заговоре с целью мошенничества против США и в отмывании денег при управлении компаниями по подбору персонала во Флориде.

Министерство юстиции уточнило, что подсудимые использовали свои предприятия для нелегального трудоустройства иностранных граждан, что привело к недоплате налогов на сумму 25 миллионов долларов.

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Связанные случаи

Ранее в Германии полиция арестовала гражданина Украины по подозрению в трёх попытках поджога общежития для беженцев, в котором он проживал. За неделю в общежитии в Аалене произошло три пожара.

Таким образом, международная борьба с преступлениями, связанными с миграцией и финансовыми махинациями, продолжает активно развиваться. Власти различных стран демонстрируют серьёзность своего намерения пресекать подобные правонарушения и привлекать виновных к ответственности.

ПульсХаб
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