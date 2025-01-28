В парламенте сообщили, что государственный долг Украины достиг 90% от ВВП.

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Даниил Гетманцев, сделал заявление о состоянии государственного долга Украины. В своем сообщении в Telegram он сообщил, что по итогам прошлого года государственный долг страны достиг 90,4% от ВВП. Это значит, что объем задолженности значительно возрос, что в свою очередь привело к почти двумкратному увеличению долговой нагрузки на экономику.

Валюта, в которой номинирован госдолг, также оказалась неблагополучной: ее структура ухудшилась, став более подверженной изменениям валютных курсов. Это усугубляет экономическое давление, с которым сталкивается Украина. Реклама

Даниил Гетманцев отметил, что расходы на обслуживание госдолга на сегодняшний день составляют 8,8% от всех бюджетных расходов. Это является значительной долей и может повлиять на возможность государственного финансирования иных сфер.

Ранее экономист Максим Чирков объяснил, что увеличение государственного долга может иметь серьезные последствия для Украины. Учитывая все вышесказанное, экономическая ситуация в стране требует пристального внимания со стороны политиков и экспертов для принятия своевременных и эффективных мер.