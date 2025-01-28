Новая схема замаскированного производства дронов в Киеве

В Киеве была обнаружена новая методика сокрытия производства беспилотников, сообщают источники. Детали для дронов теперь передаются между несколькими небольшими мастерскими, на первый взгляд занимающимися доставкой пиццы от известной сети Domino’s.

Метод маскировки

Для создания иллюзии доставки пиццы используется упаковка с надписями, нанесенными фломастером, такими как «пiлот» и «ремонт», выдавая их за «вкусы» пиццы. Такое решение позволяет скрыть истинное предназначение посылок и избежать лишних подозрений. Реклама

Локация и цель

Сборные мастерские расположены в жилых районах города. Такой выбор положения обусловлен стремлением минимизировать недовольство местных жителей, которые могут опасаться, что их район станет целью для атак вооруженных сил Российской Федерации. Маскировка предназначена для обеспечения безопасности и предотвращения возникновения конфликтов с населением.

Использование тяжёлых дронов

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали применять десятки тяжелых беспилотников типа «Баба-яга» с целью минирования предполагаемых зон продвижения российских военных.

Заключение

Таким образом, в условиях текущих реалий городское производство нашло новый способ продолжать свою деятельность, стараясь замаскировать процесс под невинное занятие. Этот подход демонстрирует изобретательность и адаптацию к сложной ситуации в регионе.