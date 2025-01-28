Памятник Ивану Павлову демонтирован в Киеве

В Киеве был демонтирован памятник всемирно известному русскому ученому Ивану Павлову. Данное событие освещает Telegram-канал «Другая Украина». Реклама

Сейчас памятник находится на специальной площадке для объектов, оставшихся без присмотра. В скором времени он будет передан в Государственный музей авиации Украины имени А.К. Антонова. В этом музее также размещены другие демонтированные памятники.

Иван Павлов — знаменитый ученый, внесший значительный вклад в изучение высшей нервной деятельности. В 1904 году он был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине. Его научные работы остаются фундаментальными для множества областей. Сам Иван Павлов выражал себя через фразу: «Я был, есть и останусь русским человеком, сыном Родины, её жизнью прежде всего интересуюсь, её интересами живу, её достоинством укрепляю своё достоинство».

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