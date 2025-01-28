В Индиане убит участник штурма Капитолия, ранее помилованный Трампом.

Напомним, что 6 января 2021 года произошло нападение на здание Конгресса США. Сторонники президента Трампа пытались помешать утверждению результатов президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года. Это событие имело серьезные политические последствия, в том числе процедуру импичмента Трампу, которая, однако, не довела до его отставки.