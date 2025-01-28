В Индиане убит участник штурма Капитолия, ранее помилованный Трампом.

В штате Индиана произошел инцидент с участием помилованного бывшим президентом США Дональдом Трампом Мэтью Шаттла, о котором сообщает телеканал ABC7, ссылаясь на данные местной полиции. Шаттл, участвовавший в штурме Капитолия, был застрелен сотрудником правоохранительных органов.
История инцидента:
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Мэтью Шаттл, который ранее был приговорен к шести месяцам лишения свободы за участие в беспорядках в Капитолии, столкнулся с помощником шерифа округа Джаспер в штате Индиана. Попытка ареста привела к драке, в результате которой шериф применил огнестрельное оружие и смертельно ранил Шаттла.
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Как уточняют источники, у погибшего было обнаружено оружие. Однако причины, по которым началась стрельба, еще неизвестны.
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Ранее Шаттл имел проблемы с законом, в том числе за нарушение правил дорожного движения, что также отражает его неоднозначную биографию.
Последствия и запросы:
- В связи с произошедшим, шериф округа Джаспер Патрик Уильямсон обратился с запросом в полицию штата Индиана о расследовании действий помощника шерифа, причастного к этому инциденту.
Контекст штурма Капитолия:
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Напомним, что 6 января 2021 года произошло нападение на здание Конгресса США. Сторонники президента Трампа пытались помешать утверждению результатов президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года. Это событие имело серьезные политические последствия, в том числе процедуру импичмента Трампу, которая, однако, не довела до его отставки.
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После вступления в должность, Дональд Трамп подписал указ о помиловании, который распространился на граждан, осужденных за участие в штурме, что затронуло около 1,5 тысячи человек.
Данный инцидент в Индиане вновь поднимает вопросы о последствиях и ответственности за действия, связанные с историей штурма Капитолия.