В Англии завершил свою работу исторический паб, функционировавший 460 лет.

В графстве Норт-Йоркшир, расположенном на севере Англии, завершила свою работу историческая гостиница и паб Windmill Inn, который принимал гостей на протяжении 460 лет. Основанное в 1564 году, заведение функционировало ещё с времён правления королевы Елизаветы I.

Последние годы паб находился в собственности компании Heineken UK, которая сдавала его в аренду. Однако из-за снижения доходов на 35% после закрытия моста, ведущего к заведению в 2015 году, аренда не была продлена. Хотя мост был восстановлен спустя полтора года, падение выручки уже обозначило серьёзные проблемы. Арендатор принял решение не продлевать контракт на эксплуатацию. Реклама

Генеральный менеджер Windmill Inn объяснил закрытие комбинацией экономических факторов, отметив, что за 37 лет работы впервые столкнулся с такими проблемами. Также он упомянул, что трое его знакомых вынуждены были закрыть свои пабы в последние недели, несмотря на их успешное функционирование в прошлом.

Ранее в Великобритании произошёл необычный инцидент: неизвестные украли грузовик с сотнями бочек пива Guinness. Воришки орудовали в районе города Давентри, находящегося в церемониальном графстве Нортгемптоншир в центральной части страны.