Первые 100 дней Трампа: все новости, влияющие на технологическую отрасль

Подзаголовок 1: Отсутствие мандата на электромобили

В заявлении Харрис отметила, что «никакого мандата на электромобили не существует». Тем не менее, решение Трампа отменить действующие стандарты и федеральные инвестиции станет серьезным ударом по автопромышленности США и негативной новостью для американских автомобилистов. Единственные, кто действительно радуется этому, — это крупные нефтяные магнаты. Реклама

Подзаголовок 2: Будущее истории

Хотя на этом история не заканчивается. Администрация будет вынуждена следовать фактам и законам при внесении изменений в стимулы для электромобилей, федеральные стандарты транспортных средств и освобождения на уровне штатов. Наши юристы ведут наблюдение. Если администрация попытается пойти на нарушение закона или игнорировать его, то в итоге это дело окажется в суде.

Источник: TheVerge