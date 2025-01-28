Sony снимает опасения по поводу выгорания OLED с помощью трёхлетней гарантии на мониторы InZone.

28.01.2025
Sony снимает опасения по поводу выгорания OLED с помощью трёхлетней гарантии на мониторы InZone. Sony снимает опасения по поводу выгорания OLED с помощью трёхлетней гарантии на мониторы InZone.

Компания Sony увеличила срок ограниченной гарантии на некоторые игровые мониторы серии InZone до трёх лет, добавив покрытие для устранения эффекта выгорания OLED-дисплеев для 27-дюймовой модели M10S. Это обновление было анонсировано сегодня после того, как в сентябре компания выпустила модели InZone M10S OLED и M9 II LED с изначальной гарантией на один год. Sony отмечает, что в остальном условия гарантии остались прежними.

Производители долгое время избегали обсуждения проблемы выгорания экранов или же относили её к «нормальному использованию», отказывая в гарантийном ремонте различных типов панелей. Тем не менее, считается, что OLED-дисплеи более подвержены выгоранию, особенно при использовании со статичными изображениями, такими как изображения на ПК. В последние годы технология OLED была усовершенствована, чтобы быть менее склонной к выгоранию.

Реклама

a:hover]:text-gray-63 [&>a:hover]:shadow-underline-black dark:[&>a:hover]:text-gray-bd dark:[&>a:hover]:shadow-underline-gray [&>a]:shadow-underline-gray-63 dark:[&>a]:text-gray-bd dark:[&>a]:shadow-underline-gray»>Скриншот: The Verge

Источник: TheVerge

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее