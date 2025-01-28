Собянин представил обновления в системе экстренного реагирования столицы.

Совершенствование системы экстренного реагирования в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поделился информацией о прогрессе в модернизации системы экстренного реагирования в столице. В последние годы ведется активная работа по снижению числа пожаров, происшествий на воде и уменьшению количества пострадавших. Реклама

Инновации и подготовка кадров

Для достижения этих целей внедряются современные методы взаимодействия, осваивается новейшая техника и укрепляется инфраструктура пожарно-спасательных подразделений. Особое внимание уделяется обучению сотрудников. Создана уникальная мобильная группа, в состав которой вошли специалисты коммунальных и инженерных служб города.

Задачи государственного уровня

Московская система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций готова справляться с вызовами государственного уровня. Местные специалисты помогают в восстановлении инфраструктуры Луганска и Донецка, а также оказывали поддержку в Курской области в числе первых.

Повседневная работа и обновление техники

Каждый день на дежурство в столице выходят более 1 400 пожарных и спасателей, которые используют около 700 единиц техники. Планируется значительное обновление парка специальной техники: в 2024 году будет закуплено 132 новые единицы, среди которых аэролодки, пожарные автомобили с газодымозащитой, автолестницы, автоцистерны, штабные машины и снегоболотоходы.

Текущие усилия по совершенствованию системы экстренного реагирования направлены на повышение безопасности москвичей и укрепление готовности к чрезвычайным ситуациям. Эти меры позволяют эффективно управлять рисками и минимизировать последствия возможных ЧП.