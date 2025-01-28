Российские военные осуществили операцию, в ходе которой прорвали оборону в районе Купянска и вошли в населённый пункт Двуречная. Об этом сообщается в издании SHOT.

Прорыв линии прикосновения: Реклама Российская армия применила тяжёлую технику для прорыва линии соприкосновения.

Операция состоялась рано утром 28 января, и к рассвету российские силы установили контроль над стратегически важным населённым пунктом на берегу реки Оскол. Зачистка территории и установление контроля: Российские военные провели зачистку территории, закрепив свои позиции.

Были заняты семь укреплённых пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Военные достижения: Уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Захвачены два автомобиля с медицинскими принадлежностями, предназначенными для украинских военных.

Кроме того, российские силы заняли позицию миномётчиков.

Украинские военные оставили свои позиции. Ситуация мирного населения: Ранее руководитель военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что жители Купянска вынуждены жить под обстрелами и делить жилье с бойцами ВСУ и наёмниками.

Эти события отражают динамичное развитие ситуации в регионе и свидетельствуют о продолжении военных действий с применением различных видов вооружения.