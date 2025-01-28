Российские военные осуществили операцию, в ходе которой прорвали оборону в районе Купянска и вошли в населённый пункт Двуречная. Об этом сообщается в издании SHOT.
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Прорыв линии прикосновения:
- Российская армия применила тяжёлую технику для прорыва линии соприкосновения.
- Операция состоялась рано утром 28 января, и к рассвету российские силы установили контроль над стратегически важным населённым пунктом на берегу реки Оскол.
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Зачистка территории и установление контроля:
- Российские военные провели зачистку территории, закрепив свои позиции.
- Были заняты семь укреплённых пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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Военные достижения:
- Уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами.
- Захвачены два автомобиля с медицинскими принадлежностями, предназначенными для украинских военных.
- Кроме того, российские силы заняли позицию миномётчиков.
- Украинские военные оставили свои позиции.
- Ситуация мирного населения:
- Ранее руководитель военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что жители Купянска вынуждены жить под обстрелами и делить жилье с бойцами ВСУ и наёмниками.
Эти события отражают динамичное развитие ситуации в регионе и свидетельствуют о продолжении военных действий с применением различных видов вооружения.