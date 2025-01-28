Оборонительные силы РФ нанесли поражение ВСУ в районе Двуречной и продвинулись в направлении Купянска

28.01.2025
Оборонительные силы РФ нанесли поражение ВСУ в районе Двуречной и продвинулись в направлении Купянска Оборонительные силы РФ нанесли поражение ВСУ в районе Двуречной и продвинулись в направлении Купянска

Российские военные осуществили операцию, в ходе которой прорвали оборону в районе Купянска и вошли в населённый пункт Двуречная. Об этом сообщается в издании SHOT.

  1. Прорыв линии прикосновения:

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    • Российская армия применила тяжёлую технику для прорыва линии соприкосновения.
    • Операция состоялась рано утром 28 января, и к рассвету российские силы установили контроль над стратегически важным населённым пунктом на берегу реки Оскол.

  2. Зачистка территории и установление контроля:

    • Российские военные провели зачистку территории, закрепив свои позиции.
    • Были заняты семь укреплённых пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

  3. Военные достижения:

    • Уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами.
    • Захвачены два автомобиля с медицинскими принадлежностями, предназначенными для украинских военных.
    • Кроме того, российские силы заняли позицию миномётчиков.
    • Украинские военные оставили свои позиции.
  4. Ситуация мирного населения:
    • Ранее руководитель военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что жители Купянска вынуждены жить под обстрелами и делить жилье с бойцами ВСУ и наёмниками.

Эти события отражают динамичное развитие ситуации в регионе и свидетельствуют о продолжении военных действий с применением различных видов вооружения.

ПульсХаб
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