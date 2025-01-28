Премьер-министр Сербии-популист Милош Вучевич уходит в отставку на фоне массовых протестов.

БЕЛГРАД, Сербия — Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил во вторник о своей отставке после нескольких недель масштабных протестов против коррупции, вызванных обрушением бетонного навеса в ноябре.

Обрушение навеса, унесшее жизни 15 человек в северном городе Нови-Сад, стало отправной точкой растущего недовольства все более авторитарным правлением президента Сербии Александра Вучича. Его обвиняют в ограничении демократических свобод в стране, несмотря на формальное стремление вступить в Европейский Союз. Реклама

На пресс-конференции Вучевич объяснил, что его отставка призвана снизить напряженность в Сербии.

«Призываю всех успокоиться и вернуться к диалогу», — отметил он.

Также во вторник, по словам Вучевича, свою должность покинет мэр Нови-Сада Милан Джурич.

Вероятно, отставка Вучевича приведет к досрочным парламентским выборам. Решение должно быть утверждено парламентом Сербии, который имеет 30 дней на выбор нового правительства или назначение досрочных выборов.

В понедельник десятки тысяч людей поддержали забастовку студентов, перекрывших движение на ключевой транспортной развязке в столице страны. Студенты протестуют уже несколько недель, требуя ответственности за обрушение навеса, в котором критики винят правительственную коррупцию.

В попытке уладить ситуацию в понедельник вечером Вучич, Вучевич и председатель парламента Ана Брнабич призвали к диалогу со студентами, которые заручились широкой поддержкой среди населения Сербии в своем призыве к справедливости и ответственности.

Прокуратура Сербии предъявила обвинения 13 людям, включая государственного министра и нескольких должностных лиц, но бывший министр строительства Горан Весић был освобожден из-под стражи, что вызвало сомнения в независимости расследования.

Главный железнодорожный вокзал в Нови-Саде дважды ремонтировался в последние годы в рамках обширного инфраструктурного соглашения с китайскими государственными компаниями.

Несколько инцидентов омрачили протесты на улице за последние недели, включая случаи, когда водители наезжали на протестующих, в результате чего пострадали две молодые женщины.

Во вторник студенты заявили, что один из их соратников серьезно пострадал в результате нападения в Нови-Саде со стороны вооруженных бейсбольными битами. По их словам, нападавшие атаковали две группы студентов и преследовали их на автомобиле.

«Мы ужасаемся состоянием нашего общества, в котором такие ситуации возможны», — написали студенты из Нови-Сада в своем посте в Instagram. «Мы устали от крови». Они призвали к проведению митинга во вторник днем.

Студенты и другие участники ежедневно проводят 15-минутные блокировки движения по всей Сербии в 11:52, ровно в то время, когда 1 ноября произошло обрушение бетонного навеса. Эти мероприятия в память о 15 погибших, в том числе двух детях.

Источник: Time