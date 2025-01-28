Новое лекарство от рака предлагает возможность лечения ВИЧ: исследование SciAdv

Исследование учёных Стэнфордского университета показало, что химическое вещество EBC-46, ранее применяемое для лечения онкологических заболеваний, также может быть эффективным в борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Эти результаты были опубликованы в научном журнале Science Advances.

EBC-46, известное также как тигиланол тиглат, обнаруживается в плодах дерева румянца (Fontainea picrosperma), произрастающего в Австралии. Это вещество способно активировать скрытые клетки, в которых находится вирус ВИЧ. Таким образом, вирус становится уязвимым и доступным для иммунотерапии. Реклама

Исследователи уже протестировали 15 аналогичных соединений EBC-46 на клетках, содержащих латентную ВИЧ-инфекцию. Некоторые из аналогов смогли активировать до 90% таких спящих клеток, показывая эффективность в четыре раза выше, чем у ранее самого мощного агента — бриостатина.

В США EBC-46 уже получил одобрение для лечения сарком мягких тканей у людей и применяется в ветеринарии для борьбы с опухолями у собак. В будущем предполагается провести испытания на животных, инфицированных ВИЧ. Если исследования окажутся успешными, начнутся клинические испытания на людях.

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