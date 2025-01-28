Российского боксера Дрозда отстранили от соревнований на четыре года за обнаружение допинга.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) приняло решение о дисквалификации российского боксера Григория Дрозда на четыре года.

Срок отстранения от соревнований действует до 8 сентября 2028 года. Кроме того, все спортивные достижения Дрозда, начиная с 28 сентября 2014 года и по 9 сентября 2024 года, были аннулированы. Реклама

Григорий Дрозд выразил удивление по поводу принятого решения. Он отметил, что уже давно завершил карьеру и не понимает причин этого шага. «Они запретили мне участвовать в соревнованиях до 2028 года, и это безусловно потеря. Это решение выглядит весьма странно», — заявил спортсмен в беседе с журналистами.

Отстранение Дрозда вступает в силу с 9 сентября 2024 года, основанием для чего послужили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Сообщается, что нарушение антидопинговых правил было зафиксировано 28 сентября 2014 года. В тот день Дрозд завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив польского спортсмена Кшиштофа Влодарчика.

На момент публикации новости Дрозду исполнилось 45 лет. Свою профессиональную карьеру он официально завершил в конце 2017 года. В течение 2014-2015 годов Дрозд являлся обладателем чемпионского пояса по версии WBC и единожды успешно его защитил.