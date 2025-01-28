Ripple получила новые лицензии в Нью-Йорке и Техасе

Компания Ripple получила еще две лицензии на финансовые переводы в США — одну в штате Нью-Йорк, а вторую в Техасе. Это заявление было сделано сегодня (понедельник).

Две стратегические лицензии в США

Лицензии в этих двух штатах являются стратегическими для Ripple. Компания отметила, что наблюдает сильный спрос на мгновенные мировые платежи как со стороны банков, так и крипто-бизнесов в Нью-Йорке и Техасе. Реклама

С приобретением новых лицензий Ripple теперь владеет более чем 55 лицензиями на финансовые переводы в США, что охватывает их деятельность в области платежей, хранения активов и стейблкоинов. Кроме того, компания обладает BitLicense в Нью-Йорке и другой лицензией в виде NY Limited Purpose Trust Company Charter.

Вне США компания оперирует с лицензией на крупные платёжные институты в Сингапуре, а также зарегистрирована как поставщик услуг виртуальных активов в Ирландии и на Каймановых островах. В Дубае Ripple получила лицензирование от DFSA для осуществления международных платежей.

Благодаря американским лицензиям на финансовые переводы Ripple может предложить своим клиентам решения для международных платежей и управлять транзакциями от начала до конца от их имени.

Joanie Xie, управляющий директор Ripple в Северной Америке, отметил: «Мы продолжаем видеть увеличивающийся интерес от финансовых институтов и крипто-бизнесов, которые хотят воспользоваться преимуществами крипто и блокчейн для более быстрых, экономичных круглосуточных международных платежей.»

«Имея многолетний опыт работы как в криптовалютной сфере, так и с финансовыми институтами, Ripple хорошо позиционирована для поддержки компаний, готовых использовать текущие возможности рынка,» – продолжил он.

По данным компании, Ripple обработала около $70 миллиардов в объемах транзакций на своей блокчейн-платформе. Она нарастила сеть банков и финансовых институтов и отметила двукратное увеличение числа клиентов в Северной Америке за последний год.

Действия в США

Компания Ripple вела длительное судебное разбирательство с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) по статусу токена XRP, который регулятор считал незарегистрированной ценной бумагой. Несмотря на то, что суд признал предложения XRP для розничных клиентов легальными, компания нарушила американские законы в своих институциональных предложениях и была оштрафована на $125 миллионов.

Тем не менее, с изменением администрации в Белом доме, компания оптимистично настроена по поводу будущего криптовалютной индустрии в США. Администрация Дональда Трампа назначила крипто-дружественных руководителей в два крупных регулятора и образовала рабочую группу для разработки рекомендаций по цифровым активам.

В связи с увеличением оптимизма вокруг криптовалют в США, Ripple продолжает расширять своё присутствие в стране, акцентируя внимание на наборе кадров — около 75 процентов открытых вакансий сейчас размещено в США. Компания также отметила удвоенное увеличение найма в этом регионе сравнительно с 2023 годом.

Источник: Financemagnates